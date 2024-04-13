США та Великобританія заборонили імпорт металів з Росії

Під заборону підпали алюміній, мідь та нікель російського походження. Водночас імпорт російських металів залишається однією з основних статей у торгівлі між РФ та Європейським Союзом.

Великобританія та США запровадили ембарго на імпорт російського алюмінію, міді і нікелю. Торгівля цими металами буде заборонена на біржах у Чикаго та Лондоні, випливає із заяв на сайтах міністерства фінансів США та британського уряду , опублікованих у п'ятницю, 12 квітня.

"Наші нові заборони на ключові метали, в координації з нашими партнерами в Сполученому Королівстві, будуть як і раніше спрямовані на доходи, які Росія може отримати для продовження своєї жорстокої війни проти України, - заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен. - Запроваджуючи ці заходи цілеспрямовано та відповідально, ми скоротимо доходи Росії, одночасно захищаючи наших партнерів та союзників від небажаних побічних ефектів".

"Позбавлення Путіна можливості вести незаконну війну в Україні краще досягається, коли ми діємо разом з нашими союзниками, - зазначив міністр фінансів Великобританії Джеремі Хант. - Завдяки лідерству Великобританії в цій галузі, наші рішучі дії зі США щодо спільної заборони російських металів на двох найбільших біржах не дозволять Кремлю направити більше грошей у свою військову машину".

Росія виробляє близько шести відсотків світового нікелю, п'яти відсотків алюмінію та чортирьох відсотків міді. На складах Лондонської біржі металів (LME) станом на кінець березня 2024 на російський алюміній припадало 96 відсотків запасів, на нікель - 62 відсотки, а на мідь - 36 відсотків, зазначає агентство Bloomberg. За оцінками британського уряду, обсяг доходів РФ від експорту металів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну скоротився з 25 до 15 мільярдів доларів. Запроваджені заходи покликані зменшити цю суму.

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Євросоюз не поспішає запроваджувати санкції на метали з РФ

Між тим імпорт металів із РФ залишається однією з основних статей у торгівлі між Росією та Євросоюзом. За даними на кінець 2023 року, обсяг ввезених російських металів в ЄС з початку війни РФ проти України сягнув 13,7 мільярда євро. Серед найбільших покупців російських металів – німецька GGP Metal Powder (закупила мідь на 66 мільйонів доларів з початку вторгнення), французький виробник зброї Safran (титан на 25 мільйонів доларів) та нідерландська логістична фірма C. Steinweg (різні метали на 100 мільйонів доларів).

Раніше низка експертів висловлювали думку, що заборона на торгівлю російськими металами буде включена до одного з наступних пакетів санкцій ЄС.