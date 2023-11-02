США та КНР обговорять контроль над ядерною зброєю

У МЗС Китаю підтвердили проведення наступного тижня переговорів з Вашингтоном щодо контролю над ядерною зброєю.

Міністерство закордонних справ Китаю у четвер, 2 листопада, підтвердило проведення переговорів з США щодо контролю над нерозповсюдженням ядерної зброї, запланованих на наступний тиждень.

"Наступного тижня у Вашингтоні Китай і США проведуть консультації з контролю над озброєннями і нерозповсюдженням на рівні генеральних директорів", - заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбін у відповідь на запитання, чи плануються переговори щодо ядерної зброї, пише Reuters.

За даними видання The Wall Street Journal, переговори, які відбудуться 6 листопада, очолять високопосадовець Державного департаменту США Меллорі Стюарт, а також голова департаменту з контролю над озброєннями МЗС Китаю Сунь Сяобо. Подібна зустріч відбудеться вперше з часів правління адміністрації президента США Барака Обами.

Переговори щодо озброєнь пройдуть напередодні ймовірної зустрічі президента США Джо Байдена і президента Китаю Сі Цзіньпіна в Сан-Франциско в листопаді, пише агенція Reuters. Водночас, за даними співрозмовника з адміністрації Байдена, важливі деталі щодо цього ще належить узгодити.

Обговорити ядерну зброю з Пекіном США планували з 2021 року

У 2021 році радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявляв, що лідери Китаю та США домовилися "шукати можливості розпочати обговорення стратегічної стабільності" на тлі занепокоєння Вашингтону щодо нарощування Пекіном ядерної зброї.

Тоді у Білому домі уточнили, що ці дискусії не будуть схожі на офіційні переговори про скорочення озброєнь, на кшталт тих, які США ведуть з Росією.

Відтоді у США неодноразово висловлювали розчарування тим, що Китай не виявляє особливого інтересу до обговорення кроків зі зменшення ризиків, пов'язаних з ядерною зброєю.

У жовтні Пентагон заявив, що Китай має понад 500 діючих ядерних боєголовок у своєму арсеналі і, ймовірно, матиме понад тисячу боєголовок до 2030 року. Натомість у Пекіні закидали, що США вже давно мають набагато більший арсенал.

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