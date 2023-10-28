США та Китай готують зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

США та Китай спільно працюють над організацією зустрічі лідера КНР Сі Цзіньпіна та американського президента Джо Байдена, випливає із заяви , опублікованої на сайті Білого дому у п'ятницю, 27 жовтня. Зустріч лідерів країн має відбутися у рамках саміту блоку Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (AТЕС), який проводитимуть у Сан-Франциско з 11 по 17 листопада, зазначено у повідомленні.

Байден 27 жовтня зустрівся у Вашингтоні з міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї. Він зазначив, що обидві країни мають підтримувати відкриті канали зв'язку та "відповідально підходити до питань конкуренції у своїх відносинах". Крім того, американський лідер закликав Пекін працювати разом над вирішенням "глобальних проблем", а також висловив співчуття у зв'язку зі смертю колишнього прем'єра Держради КНР Лі Кецяна, який помер напередодні.

Ван Ї обговорив відносини Китаю та США з Блінкеном та Салліваном

Глава МЗС КНР прибув до США 26 жовтня із триденним візитом. До зустрічі з Байденом він двічі зустрівся із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Обидва не робили жодних заяв за підсумками переговорів, але перед їх початком Ван Ї вказав на наявність не лише розбіжностей, а й спільних інтересів США та Китаю, а також на те, що "обом країнам потрібен всеосяжний діалог".

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Крім того, китайського міністра прийняв радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. На зустрічі обговорювалися "ключові питання двосторонніх відносин США та Китаю, конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС, війна Росії проти України" та напружені відносини Пекіна та Тайваню, випливає з відповідного пресрелізу Білого дому.

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Поїздка Вана Ї до США стала першим візитом глави МЗС КНР до США з 2018 року, зазначає агентство Reuters. Примітно, що ще в червні 2023 року Пекін виступив із різкою критикою Байдена, після того, як той прирівняв китайського лідера до "диктаторів" в одній із заяв.