США та Китай готують зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна
США та Китай спільно працюють над організацією зустрічі лідера КНР Сі Цзіньпіна та американського президента Джо Байдена, випливає із заяви, опублікованої на сайті Білого дому у п'ятницю, 27 жовтня. Зустріч лідерів країн має відбутися у рамках саміту блоку Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (AТЕС), який проводитимуть у Сан-Франциско з 11 по 17 листопада, зазначено у повідомленні.
Байден 27 жовтня зустрівся у Вашингтоні з міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї. Він зазначив, що обидві країни мають підтримувати відкриті канали зв'язку та "відповідально підходити до питань конкуренції у своїх відносинах". Крім того, американський лідер закликав Пекін працювати разом над вирішенням "глобальних проблем", а також висловив співчуття у зв'язку зі смертю колишнього прем'єра Держради КНР Лі Кецяна, який помер напередодні.
Ван Ї обговорив відносини Китаю та США з Блінкеном та Салліваном
Глава МЗС КНР прибув до США 26 жовтня із триденним візитом. До зустрічі з Байденом він двічі зустрівся із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Обидва не робили жодних заяв за підсумками переговорів, але перед їх початком Ван Ї вказав на наявність не лише розбіжностей, а й спільних інтересів США та Китаю, а також на те, що "обом країнам потрібен всеосяжний діалог".
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Крім того, китайського міністра прийняв радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. На зустрічі обговорювалися "ключові питання двосторонніх відносин США та Китаю, конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС, війна Росії проти України" та напружені відносини Пекіна та Тайваню, випливає з відповідного пресрелізу Білого дому.
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Поїздка Вана Ї до США стала першим візитом глави МЗС КНР до США з 2018 року, зазначає агентство Reuters. Примітно, що ще в червні 2023 року Пекін виступив із різкою критикою Байдена, після того, як той прирівняв китайського лідера до "диктаторів" в одній із заяв.