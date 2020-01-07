 SpaceX збільшила кількість інтернет-супутників Starlink на орбіті до 300 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2020

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Новини

SpaceX збільшила кількість інтернет-супутників Starlink на орбіті до 300

Компанія Ілона Маска вивела на орбіту ще 60 супутників Starlink. Загальна сума інвестицій проєкту з забезпечення широкосмугового доступу в інтернет становить 10 мільярдів доларів.

Запуск Falcon 9

Запуск Falcon 9

Важка ракета-носій Falcon 9 у понеділок, 17 лютого, успішно вивела на низьку навколоземну орбіту нову партію з 60 міні-супутників, призначених для розгортання глобальної мережі інтернет-покриття Starlink. Тепер її орбітальне угруповання охоплює вже 300 космічних апаратів, повідомила компанія-розробник SpaceX Ілона Маска. "Успішне виведення 60 супутників Starlink підтверджено", - йдеться в її повідомленні.

Запуск Falcon 9 було здійснено з 40-го стартового комплексу на космодромі NASA на мисі Канаверал у штаті Флорида. При цьому перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9, що використовувався вже вчетверте, не зміг після запуску в автоматичному режимі здійснити м'яку посадку на платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані. Він впав в океан поблизу платформи. У SpaceX наголосили, що його вдасться доставити на берег.

Вперше групу супутників Starlink виведено на еліптичну орбіту висотою від 212 до 386 кілометрів. Після перевірки інженерами SpaceX їхньої працездатності, супутники з використанням власних іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту висотою 550 кілометрів. Усі попередні супутники Starlink виводили на кругову орбіту.

Це вже п'яте виведення на орбіту групи інтернет-супутників у рамках проєкту Starlink. Компанія SpaceX, яка є найбільшим супутниковим оператором у світі, планує розгорнути 12 тисяч космічних апаратів цього типу. Це має створити повномасштабну мережу, яка дасть змогу забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети.

Очікується, що всі вони будуть виведені на орбіту після 2020 року. Загальна сума інвестицій для реалізації проєкту оцінюється в 10 мільярдів доларів. Ілон Маск повідомляв, що для забезпечення мінімального покриття потрібно щонайменше шість запусків ракет із 60 супутниками, тобто 360 апаратів, а для середнього - 12 запусків, які дадуть можливість створити групу з 720 апаратів.

SpaceX є однією з компаній, які прагнуть розмістити на орбіті великі групи супутників для забезпечення глобального інтернет- покриття. Серед них - OneWeb, Telesat, LeoSat і Amazon. Rомпанія OneWeb у лютому минулого року також вивела на орбіту перші шість супутників своєї власної системи.

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