Шольц "заборонив" Путіну цитувати Канта

Канцлер ФРН виголосив промову до 300-річчя з дня народження Іммануїла Канта. Він розмірковував не так про Канта, як про Путіна, в якого німецький філософ - один з улюблених.

У Берліні 22 квітня відбулись урочистості з нагоди 300-ліття від дня народження німецького філософа Іммануїла Канта (Immanuel Kant). Мислитель народився 1724 року в Кенігсберзі (на той час - Східна Пруссія).

Головний захід пройшов у Берлінсько-Бранденбурзькій академії наук (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften), що є спадкоємицею Прусської академії наук, до якої в 1786 році був прийнятий Кант.

Урочисту промову виголосив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). У програмі вона була позначена як "Роздуми про трактат німецького філософа Канта "До вічного миру" (Zum ewigen Frieden)". Однак розмірковував канцлер не так про Канта, як про російського президента Володимира Путіна, для якого Кант - один з "улюблених філософів".

Шольц: Путін використовує Канта в пропагандистських цілях

Канта пов'язує з Росією його рідне місто Кенігсберг, яке він ніколи не покидав. Мислитель застав і входження Кенігсберга до складу Росії 1758 року, і повернення його 1762 року Пруссії.

Путін пропонував зробити Канта символом Калінінградської області РФ ще у 2013 році. Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов назвав мислителя "нашим російським трофеєм". Указ про відзначення 300-річчя з дня народження філософа Путін підписав ще в травні 2021 року. Цього року в своїх виступах він уже неодноразово згадував німецького мислителя, називаючи того "близьким йому особисто".

Шольц у своєму виступі зазначив, що сьогодні Кант фактично став "брендом Калінінграда", а путінський режим намагається привласнити собі його та його праці, на що не має ніякого права, адже війна Росії проти України суперечить усім основоположним твердженням філософа.

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Німецький канцлер зауважив, що хоча в трактаті "До вічного миру" годі шукати практичних рекомендацій щодо розв'язання воєнних конфліктів ХХІ століття, в ньому є розумні поради, над якими варто замислитися: "Той, на кого напали, має право захищатися" чи "Справжній мир завжди виходить за рамки простого припинення вогню і відтермінування бойових дій". Кант писав, що жодна країна не має права втручатися насильницьким шляхом у справи іншої держави, натомість руйнування, яких за словами Шольца, Росія завдає Україні, свідчать про бажання знищення, масштаби якого мало хто міг собі уявити.

Тому посилання Путіна на Канта канцлер вважає абсурдними. Шольц пригадав зокрема два висловлювання Путіна. У 2005 році, відкриваючи меморіальну дошку Канту на будівлі Калінінградського університету, той заявив, що Кант був категорично проти вирішення будь-яких міждержавних суперечок шляхом війни, і що Росія намагається дотримуватися цього вчення в частині мирного розв'язання суперечок. У 2024 році на зустрічі зі студентами в Калінінграді він зазначив, що Кант закликав мати мужність користуватися власним розумом, "бо керуватися своїми інтересами і досягати успіху - значить з повагою ставитися до інтересів партнерів", і заявив, що Росія так і робить.

Шольц розкритикував лицемірство Путіна, який використовує німецького філософа у своїх пропагандистських цілях, і "заборонив" тому посилатися на Канта.