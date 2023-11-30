Німеччина закрила генконсульство в Калінінграді

У Росії залишилися працювати лише два німецькі дипломатичні представництва - посольство у Москві та генконсульство у Санкт-Петербурзі.

Починаючи з четверга, 30 листопада, Німеччина закриває своє генеральне консульство в російському Калінінграді, йдеться у повідомленні на сайті німецьких дипломатичних представництв у РФ.

У зв'язку з цим німецьким громадянам пропонується звертатися з консульських і паспортних питань до генконсульства в Санкт-Петербурзі, а російським громадянам з візових питань - винятково до візового відділу посольства ФРН у Москві.

Наприкінці травня міністерство закордонних справ Німеччини оголосило про рішення позбавити дозволів на діяльність чотири з п'яти російських консульств у ФРН. Росія має закрити ці свої дипломатичні представництва до кінця поточного року. Таким чином у Німеччині працюватиме лише посольство РФ у Берліні та одне консульство.

Водночас сама Німеччина вирішила закрити свої генконсульства в Калінінграді, Єкатеринбурзі та Новосибірську. Як пояснили у німецькому МЗС, запроваджені Росією обмеження на кількість персоналу означають, що консульські послуги там більше неможливі.

На сайті німецьких дипломатичних представництв у РФ вказано, що генконсульства у Новосибірську та Єкатеринбурзі також закриті. З усіх питань пропонується звертатися до посольства ФРН у Москві.

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