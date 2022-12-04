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Співзасновниця "Меморіалу" Ірина Щербакова
Співзасновниця "Меморіалу" Ірина ЩербаковаФото: Anke Waelischmiller/Sven Simon/picture alliance
СуспільствоНімеччина

Шольц вручив премію співзасновниці російського "Меморіалу"

Даниїл Сотников | Аліна Коломієць
40 хв. тому

Співзасновниця правозахисного центру "Меморіал" Ірина Щербакова отримала премію імені Маріон Денгофф за історичну самоосвіту РФ та боротьбу за права людини.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вручив заохочувальну німецьку премію імені Маріон Денгофф (Marion Dönhoff) співзасновниці російського правозахисного центру "Меморіал" Ірині Щербаковій. Церемонія вручення відбулася у Гамбурзі в неділю, 4 грудня.

Премію було присуджено Щербаковій за "десятиліття її прихильності до міжнародного взаєморозуміння та примирення". Журі обґрунтувало вибір Щербакової її "видатним внеском у історичну самоосвіту своєї країни та мужню боротьбу за права людини". Грошовий еквівалент премії Маріон Денгофф становить 20 тисяч євро.

Ірина Щербакова - історикиня, публіцистка та перекладачка. Вона видала безліч книг про історію та сучасну політику РФ, зокрема - про сталінізм та культуру пам'яті. Крім того, Щербакова керувала в "Меморіалі" молодіжними та освітніми програмами, координувала проєкти з усної історії та щорічний всеросійський шкільний конкурс "Людина в історії. Росія - XX століття".

Шольц розповів про дзвінок Путіну

Частину промови на церемонії Шольц присвятив війні в Україні. Канцлер знову заявив, що Німеччина постачатиме зброю Києву доти, доки Путін не виведе свої війська. Його слова наводить заступник головного редактора видання Die Zeit Гольґер Штарк (Holger Stark).

Шольц також розповів про телефонну розмову з Путіним, що відбулася 2 грудня. За його словами, він не має ілюзій щодо готовності російського президента вивести війська з України. Говорячи про те, чи є надія, що Росія готова до цього, Шольц наголосив, що "на жаль, наразі нам не потрібно надто багато думати про це", цитує канцлера Штарк.

"Меморіал" - серед лауреатів Нобелівської премії миру 2022 

У жовтні стало відомо, що "Меморіал" став лауреатом Нобелівської премії миру - разом із українським "Центром громадянських свобод" та засновником білоруського правозахисного центру "Вясна" Олесем Біляцьким.

У день оголошення про вручення Нобелівської премії "Меморіалу" російський суд постановив вилучити офіс організації у центрі Москви на користь держави. У грудні 2021 року суд у Росії ухвалив рішення про примусову ліквідацію "Меморіалу" та його закриття.

Українські лауреати про Нобелівську премію миру

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