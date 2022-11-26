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Канцлер ФРН Олаф Шольц
Канцлер ФРН Олаф Шольц Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Шольц: Голод більше ніколи не повинен ставати зброєю

Олександр Куницький
20 хв. тому

Канцлер ФРН заявив, що зараз світ переживає найважчу продовольчу кризу за багато років. Він пообіцяв виділити ще 15 мільйонів євро на підтримку експорту зерна з України.

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Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) з нагоди Дня пам'яті жертв Голодомору у суботу, 26 листопада, заявив, що голод більше ніколи не повинен ставати зброєю.

"Сьогодні ми вшановуємо жертв Голодомору - великого голоду, свідомо спровокованого Сталіним, який забрав життя понад трьох мільйонів українських жінок, чоловіків та дітей…Голод ніколи більше не повинен використовуватися як зброя", - сказав Шольц, виступаючи по відеозв'язку на саміті з продовольчої безпеки в Києві.

Тому, за словами канцлера, не можна миритися з подіями, які відбуваються зараз - "найважча за багато років глобальна продовольча криза зі спустошливими наслідками для мільйонів людей від Афганістану до Мадагаскару, від зони Сахель до Африканського Рогу".

Шольц зазначив, що ситуацію погіршила Росія, взявши під приціл в Україні сільськогосподарську інфраструктуру та блокувавши українські порти протягом місяців. "Ці цинічні методи ведення війни Росією неприйнятні", - наголосив канцлер. 

Підтримка вивезення зерна з України

Також Шольц пообіцяв подальшу підтримку у запобіганні глобальному голоду, зазначивши, що Німеччина виділить додаткові 15 мільйонів єврона підтримку зернового експорту з України в рамках програми Grain from Ukraine ("Зерно з України") в координації із Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP).

Судно WFP, профінансоване Німеччиною, вже перебуває в дорозі, щоб доставити українське зерно до Ефіопії, додав Шольц.

Минулого тижня Росія погодилася продовжити так звану "зернову угоду" ще на 120 днів. Із 1 серпня, відколи вдалося зняти російську блокаду на експорт продовольства Чорним морем, Україна відправила понад 11 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції до 38 країн світу. Водночас деякі з найбідніших країн були витіснені з ринку через високі ціни на збіжжя. 

Зерно на продаж: чому це так потрібно Україні і світу?

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