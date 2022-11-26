День пам'яті жертв голодоморів: підтримка з усього світу

В День пам'яті жертв голодоморів, який відзначається у вівторок, 26 листопада, Україні висловили свої співчуття та підтримку в різних куточках світу.

Зокрема, президент США Джо Байден віддав належне стійкості українського народу, який "зазнав несправедливості і жахів в минулому". "Під час свого правління Йосип Сталін провадив жорстку і репресивну політику щодо України, включаючи створення умисного голоду в 1932-33 роках, який призвів до загибелі мільйонів невинних українських жінок, чоловіків і дітей", - наводять слова Байдена на сайті Білого дому .

Президент США зазначив, що США вшановують пам'ять жертв голодоморів, а також підтверджують непохитну відданість суверенітету і територіальній цілісності України.

"РФ знову використовує голод як зброю"

Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) наголосив, що голод ніколи більше не повинен використовуватися як зброя. "Сьогодні ми вшановуємо жертв голодомору - великого голоду, свідомо спровокованого Сталіним, який забрав життя понад трьох мільйонів українських жінок, чоловіків та дітей…Голод ніколи більше не повинен використовуватися як зброя", - сказав він виступаючи по відеозв'язку на саміті з продовольчої безпеки в Києві.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг порівняв Голодомор, створений Радянським Союзом 90 років тому, з діями Росії сьогодні. "90 років тому жахливий Голодомор у Радянському Союзі забрав життя мільйонів українців. Сьогодні Росія використовує голод як зброю у війні проти України і щоб створити розкол і подальшу нестабільність у решті світу. Я рішуче підтримую зусилля України та міжнародного співтовариства з підтримки поставок (продовольства) через Чорне море", - цитує Столтенберга агенція "Інтерфакс-Україна.

Столтенберг також зазначив, що союзники по НАТО надають "безпрецедентну фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні, щоб допомогти стати суверенною незалежною державою". "Ми будемо стояти з Україною стільки, скільки буде потрібно. Ми закликаємо Росію припинити війну і вивести свої війська з України. Це найкращий спосіб домогтися миру в Україні і покласти край цій продовольчій кризі для решти світу", - додав він.

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас також наголосив, що сьогодні РФ знову використовує позбавлення продовольства як зброю і намагається ракетами занурити Україну в темряву. "Сьогодні ми запалюємо свічку, щоб вшанувати пам'ять українців, які загинули через спровокований Москвою голодомор. Сьогодні РФ знову використовує позбавлення продовольства як зброю. І намагається ракетами занурити Україну в темряву. Нічого з цього не вийде. Світ За Україну. Слава Україні!", - йдеться в повідомленні делегації ЄС в Україні у Facebook.

Також вшанував пам'ять жертв голодоморів Ізраїль. "Разом з українським народом ми вшановуємо сьогодні пам'ять жертв Голодомору, одного з найбільших злодіянь сталінського режиму і однієї з найстрашніших трагедій ХХ століття", - написав посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський у Twitter.

"Українці знову борються за своє існування"

У Європейському парламенті зазначили, що через 90 років після Голодомору 1932-1933 років українці знову борються за своє існування. "Через 90 років після Голодомору українці знову борються за збереження своїх життів, своєї ідентичності та своєї свободи. Так само і ми сьогодні стоїмо з Україною, боремося за наші цінності, пам'ятаємо всіх тих, кого радянський режим залишив померти голодною смертю", - написала голова Європейського парламенту Роберта Мецола у Twitter.

На зв'язку Голодомору 1932-1933 років із сьогоденням наголосив також президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen). "Вшановуючи 90-ті роковини Голодомору 1932-1933 років в Україні, висловлюю глибоку повагу і скорботу. Ми ніколи не забудемо цей жахливий рукотворний голод, під час якого радянський режим навмисно заморив голодом мільйони людей в Україні. Через дев'яносто років українцям знову доводиться боротися за своє життя, ідентичність і свободу. Ми з Україною!", - написав він у Twitter.

Аби уникнути подібних трагедій в майбутньому, потрібно перемогти послідовників Сталіна зараз, вважає міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич. "Сьогодні ми вшановуємо пам'ять мільйонів українців, убитих сталінським режимом під час Голодомору. Через 90 років Росія знову почала повномасштабний геноцид українців. Щоб уникнути подібних трагедій у майбутньому, ми повинні перемогти послідовників Сталіна зараз", - написав він у Twitter.

Особиста присутність прем'єрів Польщі, Литви, Бельгії та президентки Угорщини

В День пам'яті жертв голодоморів до України прибули прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, прем'єрка Литви Інґріда Шимоніте, прем'єр Бельгії Александер Де Кроо, а також президентка Угорщини Каталін Новак. Зокрема, Моравецький поклав квіти до пам'ятника жертвам Голодомору у Києві та заявив: "Ми зустрічаємося у 90-ті роковини Голодомору, який був штучно створений російським комуністичним режимом. Сьогодні ми стоїмо на порозі того, що можемо побачити ще один штучний голод, спричинений Росією в країнах Африки та Південно-Східної Азії".

Своєю чергою Новак зауважила, що Голодомор 1932-1933 років був жахливою подією, і Угорщина вшановує пам'ять жертв голоду в Україні.