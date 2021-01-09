Снігопади в Іспанії: кількість жертв зростає

В Іспанії жертвами спричиненої циклоном "Філомена" негоди в вигляді сильних снігопадів і похолодання стали чотири людини. Про це ввечері суботи, 9 січня, повідомила агенція новин dpa, що посилається на місцеві ЗМІ та дані представників влади.

Повідомляється, що серед загиблих один безхатченко, який замерз в одному з парків у південному районі Мадрида Карабанчель. Так само в Мадриді з-під сніжних завалів звільнили тіло 54-річного чоловіка, якого, як припускають у поліції, вночі засипало снігом. Двоє інших загиблих - чоловік і жінка, які опинилася в пастці у своєму авто, коли річка вийшла з берегів поблизу Малаги на півдні Іспанії.

Рекорді снігопади

Нинішні снігопади виявилися найсильнішими за останні кілька десятків років. Загалом у 50 провінціях країни оголошено найвищий - червоний - ступінь небезпеки. Унаслідок рясних опадів тільки в столиці тисячі людей виявилися заблокованими у власних автомобілях. Щонайменше 400 автомагістралей і доріг виявилися заблокованими через сніг. До робіт з ліквідації наслідків негоди залучено військових.

У Мадриді тепер найкраще пересуватися на лижах

У багатьох місцях товстий сніговий покрив призвів до падіння дерев, що так само ускладнило рух транспорту. Припинено залізничне сполучення в багатьох напрямках, у тому числі між Мадридом і Валенсією. Також у Мадриді припинили роботу автобусний транспорт і служби з вивезення сміття. Напередодні через негоду закрили столичний аеропорт. А ратушу в місті Толедо в центрі Іспанії довелося очистити від снігу з допомогою військових.

Як зазначає інформагентство AFP, в Мадриді не було такого снігопаду з 1971 року. Мер міста опублікував у соцмережі Twitter відеозвернення із закликом до містян залишатися вдома. Однак його заклик залишився непочутим - жителі Мадрида все одно гуляли містом - діти ліпили сніговиків, а дорослі пересувалися на лижах.

Окрім столиці, від снігопадів також сильно постраждали регіони Кастилія-Ла-Манча в центрі країни та Валенсія на сході Іспанії.

Очікується, що циклон "Філомена" 10 січня посуне далі на північний схід.