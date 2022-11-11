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Енергетична криза
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис ШмигальФото: Marco Steinbrenner/Kirchner-Medi/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Шмигаль: Уражено 400 об'єктів електро- і теплопостачання

Роман Губа
3 год. тому

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, найбільше пошкоджень у Харківській, Київській, Донецькій областях. Він анонсував подальші відключення електрики.

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За час повномасштабної війни Росії проти України було вражено понад 400 об'єктів критичної інфраструктури у сфері електро- і теплопостачання. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду в п’ятницю, 11 листопада. 

"Сьогоднішня ніч знову показала, що ми все ще перебуваємо під постійною загрозою російських терористичних атак. Загалом за час повномасштабної війни вражено понад 400 об'єктів критичної інфраструктури у сфері електро- і теплопостачання. У більшості випадків це котельні", - сказав він. За словами прем'єра, найбільше пошкоджень у Харківській, Київській, Донецькій областях.

Шмигаль також повідомив, що друга надважлива тема - стан української енергетики. "За останні п'ять тижнів обстріляно десятки підстанцій "Укренерго", понад 10 об'єктів генерації. Деякі декілька разів", - заявив він. За словами голови уряду, на відновлення ТЕС і ТЕЦ  потрібно понад 2,5 мільярда гривень, а на приведення в дію об'єктів розподілу електроенергії - ще 5 мільярдів гривень. 

Через це прем’єр анонсував продовження планових відключень споживачів від електроенергії та закликав до її свідомого споживання. 

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Можливий блекаут в Києві

Київська міська владане виключає можливість повної відсутності електрики, тепла, води та зв'язку в столиці, тому готується до різних сценаріїв, заявляв мер міста Віталій Кличко в ефірі національного телемарафону 5 листопада. 

"Ми робимо все, щоб цього не відбулося. Але давайте будемо відвертими, наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, електрики та водопостачання, і щоб ми всі померли. Ми не виключаємо, ми прораховуємо різні сценарії, щоб витримати та підготуватися", - сказав Кличко.

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