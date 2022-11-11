Шмигаль: Уражено 400 об'єктів електро- і теплопостачання
Роман Губа
3 год. тому
За словами прем'єра Дениса Шмигаля, найбільше пошкоджень у Харківській, Київській, Донецькій областях. Він анонсував подальші відключення електрики.
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За час повномасштабної війни Росії проти України було вражено понад 400 об'єктів критичної інфраструктури у сфері електро- і теплопостачання. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду в п’ятницю, 11 листопада.
"Сьогоднішня ніч знову показала, що ми все ще перебуваємо під постійною загрозою російських терористичних атак. Загалом за час повномасштабної війни вражено понад 400 об'єктів критичної інфраструктури у сфері електро- і теплопостачання. У більшості випадків це котельні", - сказав він. За словами прем'єра, найбільше пошкоджень у Харківській, Київській, Донецькій областях.
Шмигаль також повідомив, що друга надважлива тема - стан української енергетики. "За останні п'ять тижнів обстріляно десятки підстанцій "Укренерго", понад 10 об'єктів генерації. Деякі декілька разів", - заявив він. За словами голови уряду, на відновлення ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 мільярда гривень, а на приведення в дію об'єктів розподілу електроенергії - ще 5 мільярдів гривень.
Через це прем’єр анонсував продовження планових відключень споживачів від електроенергії та закликав до її свідомого споживання.
"Ми робимо все, щоб цього не відбулося. Але давайте будемо відвертими, наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, електрики та водопостачання, і щоб ми всі померли. Ми не виключаємо, ми прораховуємо різні сценарії, щоб витримати та підготуватися", - сказав Кличко.