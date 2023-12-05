Шмигаль: Україна і Rheinmetall виготовлятимуть бронетехніку

Україна й німецький оборонний концерн Rheinmetall планують запуск виробництва бронетехніки у найближчій перспективі. Про це у вівторок, 5 грудня, повідомив у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це флагманський проєкт єднання сил України та європейських зброярів для досягнення справедливого миру та для нашої спільної безпеки", - зазначив глава українського уряду. Він наголосив, що ставка робитиметься на трансферт технологій, інвестиції в конструкторські розробки й нові виробництва та Military Tech.

Як повідомлялось, Rheinmetall розраховує випустити перший бронетранспортерFuchs в Україні і почати виробництво БМП Lynx уже наступного року.

Rheinmetall повідомив про велике замовлення на боєприпаси для України

За словами Шмигаля, у співпраці українського оборонно-промислового комплексу та німецького Rheinmetall вже виробляє для України артилерійські снаряди та отримує на них нові замовлення.

Зокрема, напередодні Rheinmetall повідомив про отримання великого замовлення на 155-мм артилерійські боєприпаси для України. Замовлення обсягом близько 142 мільйонів євро передбачає виготовлення "десятків тисяч" повністю укомплектованих 155-мм снарядів. Виготовляти їх буде нещодавно придбана дочірня компанія Rheinmetall Expal Munitions в Іспанії.

Країну-замовника концерн не назвав, однак повідомив, що це член НАТО, який задекларував наміри у довгостроковій перспективі надавати Україні військову підтримку для боротьби з російською агресією.