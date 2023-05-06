Шмигаль і фон дер Ляєн обговорили події на кордоні з Польщею

Денис Шмигаль з Урсулою фон дер Ляєн обговорили страйк польських перевізників на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні України та Польщі.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Як повідомив український прем'єр у суботу, 6 травня, у Telegram, зустріч відбулася у Лондоні під час прийняття нового короля Великобританії Чарльза ІІІ у Букінгемському палаці.

Шмигаль та фон дер Ляєн обговорили питання експорту й транзиту української аграрної продукції через країни ЄС. "Зокрема, складну ситуацію, що виникла на пункті пропуску з Польщею. Маємо знайти спільні рішення для подолання цього виклику та забезпечення продовольчої безпеки у світі, гарантом якої є Україна", - написав прем'єр. Він також подякував голові ЄК за макрофінансову підтримку та допомогу у відновленні України.

Про зустріч зі Шмигалем повідомила ввечері напередодні, 5 травня, й Урсула фон дер Ляєн. "Дуже продуктивна зустріч з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Ми обговорили підтримку ЄС у відновленні та відбудові України з огляду на конференцію з відновлення України, що пройде в Лондоні в червні. ЄС залишається непохитним у своєму зобов'язанні допомогти Україні відновити країну", - написала єврочиновниця у Twitter.

Ситуація на кордоні з Польщею

5 травня міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило , що починаючи з 4 травня польська сторона призупинила оформлення вантажних автомобілів на в'їзному та виїзному напрямках пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ". На виїзд з Польщі та в’їзд в Україну пропускається лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин.

Ця ситуація склалася через страйк польських перевізників, які, зокрема, вимагають повернення дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень для українських перевізників на в'їзді до Польщі та застосування до українських перевізників екологічної норми EURO4, яка в Україні застосовується щодо польських перевізників, повідомили у відомстві.

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"Вважаємо сьогоднішній страйк штучним і таким, що суперечить спільним європейським прагненням та цінностям. Закликаємо наших колег, польських урядовців провести відповідні заходи для вирішення існуючої проблеми та роз'яснити протестувальникам шляхи подолання непорозумінь", - зазначили у міністерстві.

У відомстві наголосили, що пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" забезпечує близько 40 відсотків вантажопотоку до Польщі, а блокування кордону спричиняє критичну ситуацію для українського експорту.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач у той же день повідомив, що міністерство закордонних справ України направило польським колегам ноту у зв'язку з акцією протесту. "Ті скарги й вимоги, які висувають польські перевізники, не актуальні. Ми працюємо на рівних і паритетних умовах із польськими перевізниками, тому не бачимо жодних причин для того, щоб перекривати пункт пропуску", - сказав він, цитує агенція "Інтерфакс".

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Як зазначив Деркач із пункту пропуску, електронна черга на ньому до початку протесту налічувала 3,3 тисячі транспортних засобів, які мали перетнути кордон за п'ять діб. Наразі черга скорочується у зв'язку з тим, що українські перевізники змушені прямувати в інші пункти пропуску.

Згідно з даними "Укртрансбезпеки", станом на 5 травня в загальній черзі в пункті пропуску перебувало понад 2,7 тисячі машин, у черзі на ветеринарний контроль - 454.