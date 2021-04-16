Скасоване свято: як у Німеччині відзначають дитячі дні народження під час пандемії

Марія і Лео дружать змалечку: мешкають поруч, і єдина перегорожа між їхніми будинками - живопліт лавровишні. Щоправда, малеча відразу зробила у ній лаз, яким і діставалась одне до одного у двір.

Так безтурботно Марії та Лео жилося до пандемії COVID-19. Шостий день народження Лео припав на пік першого локдауну в березні минулого року. Свої вітання і подарунок Марія передала другові через щілину в огорожі. Зважаючи на обмеження щодо контактів і необхідність дотримуватися дистанції, батьки Лео вирішили почекати зі святкуванням і відклали його до кращих часів.

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Минув рік, але у березні 2021 року мало що змінилося. Німеччину накрила третя хвиля коронавірусу, локдаун триває. Своє семиліття Лео таки відзначав з Марією і ще кількома друзями, але у саду та з дотриманням дистанції, наскільки це було можливо. "Залишити сина знову без свята ми просто не змогли", - зізнався тато Йоганнес.

День народження - у хроніці надзвичайних подій

Багато батьків у Німеччині минулого року пообіцяли своїм дітям відсвяткувати день народження пізніше або наступний вже точно у колі друзів. Але пандемія мала зовсім інші плани. Щоправда, у деяких федеральних землях було дозволено святкувати дні народження дітей у звичному форматі, але навіть там багато батьків вважали і вважають за краще перестрахуватися.

Більшість батьків суворо дотримується розпоряджень, спрямованих на подолання поширення інфекції. Однак поодинокі випадки порушень встановлених правил засвітилися у ЗМІ, а дитячі дні народження навіть потрапляли у хроніку надзвичайних подій. Так, у Гейдельберзі поліція приїхала на виклик сусідів, які поскаржилися на гамір з розташованої поруч квартири. З'ясувалось, що там 20 осіб відзначали десятиріччя маленького ювіляра. Поліція свято припинила і виписала штрафи дорослим гостям та господарям.

Багатьом дітям у Німеччині довелося другий рік поспіль перенести святкування дня народження

І таких повідомлень, якщо проглянути німецькі ЗМІ за останній рік, набереться щонайменше з десяток. Бажання батьків влаштувати свято своїй дитині зрозуміле, але нині, коли в Німеччині знову посилені заходи боротьби з пандемією, зробити це у звичному форматі - з гостями, у колі друзів і родичів - просто неможливо. Тож залишається тільки експериментувати і шукати альтернативи, і вони, як з'ясувалось, є.

У тренді - декорації

Багато німецьких родин роблять акцент на декораціях. І за приклад їм стала Даніела Ґайґґ (Daniela Gaigg), яка живе у Відні та веде популярний неполітичний блог. Даніелі, як і багатьом батькам, довелося скасувати велике святкування шестиріччя доньки з друзями. Тож вона вирішила змістити акценти і всупереч пандемії зробити день народження незабутнім. Донька Даніели мріяла про тематичне свято, головною темою якого мали стати джунглі. За допомогою яскравих декорацій і оригінальних знахідок квартира родини справді перетворилась на тропічний ліс.

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Цей приклад взяли собі на озброєння багато батьків під час пандемії, не обмежуючи свою фантазію раціональними уявленнями. Гірлянд, кульок і тортів достатньо, щоправда, не всі батьки вважають, що мішура може компенсувати свято з друзями. Із реакцій у соціальних мережах видно, що чим старша дитина, тим складніше батькам знайти альтернативу святкуванням під час пандемії.

Торт із пальмою і мавпами потішить радше малюка. Підлітку, звичайно ж, важливіше спілкування. "День народження сина припав на жорстку фазу локдауну, тож цей день він провів удома. Друзі приходили по одному: дзвонили у двері, вітали і йшли", - розповідає Ніно, мама 14-річного підлітка. Треба відзначити, що навіть у той час, коли обмежувальні заходи послаблювали, багато хто все одно проявляв обережність і великих святкувань не влаштовував.

День народження без друзів, але зі смартфоном

Коли можна запросити тільки одну людину - а такі правила під час жорсткого локдауну діяли у багатьох федеральних землях Німеччини - багато хто воліє обмежитися колом родини, щоб не ставити дитину перед вибором "одного друга". "Нам пощастило, що заповідники були ще відкриті, і ми відвезли дочку з її найкращою подругою на прогулянку. Весь день провели на свіжому повітрі, влаштували пікнік. Дитина був щаслива, але друзів, звичайно, не вистачало", - розповідає Катрін, мама восьмирічної Леї. Прогулянки на свіжому повітрі та пошук скарбів з картою (німецькою - Schnitzeljagd) притаманні кожному дитячому дню народження в Німеччині, якщо йдеться про маленьких дітей. Однак під час пандемії все це влаштовується у вузькому колі. Про один такий день народження навіть написали локальні ЗМІ.

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"Коронавірус змусив багатьох батьків дати ті обіцянки, яких вони не можуть дотриматись", - розповів Томас Бернталер (Thomas Bärnthaler), автор статті у Süddeutsche Zeitung Magazin "Завтра, діти, нічого не буде". Це крик душі батька, який розуміє усю серйозність ситуації з коронавірусом, однак при цьому усвідомлює й незворотні процеси, які уже відбуваються. Він, зокрема, пише: "Мій син, і це найприкріше у всій ситуації, вже давно не питає, коли ми поїдемо у відпустку і чи можуть до нього прийти друзі. Бо дуже часто він чув у відповідь: "Не знаю, може, іншим разом..." А про свій майбутній день народження він уже навіть і не говорить".

В інтерв'ю DW німецький публіцист Томас Бернталер розповів, що його синові ось-ось виповниться п'ять років і що родина готує йому гідне свято. "Хлопчик тішиться, що у нього скоро день народження, запитує про подарунки, але, звичайно, це зовсім інші очікування, ніж до пандемії", - каже він. У статті Томас Бернталер саме описував ситуацію, коли він забирав свого сина з одного дня народження до пандемії. Перемазаний, скуйовджений і з палаючими очима - таким малюк з'явився перед батьком. Дорогою додому вони вже мріяли про те, як святкуватимуть його власний день народження. Але через пандемію мріям не судилося збутися.

Родинний торт смачний, але ж друзів не замінить

Після публікації своєї статті німецький журналіст отримав величезну кількість коментарів і слів підтримки, порад, як можна влаштувати свято дитині. Наприклад, запросити стільки дітей, скільки захоче дитина. Однак гості мають приходити поодинці з інтервалом. І нехай приходять хоч цілий день!

Німецькі батьки, які вже відзначили хоча б один день народження під час пандемії, зізнаються, що намагались дотримуватися усіх правил локдауну і при цьому не псували настрій дитині. Святкували вдома, торт готували всією родиною і слухали поради психологів: "Не переймайтесь, якщо дитина таки часом сумуватиме на такому святі і повісить ніс".

У рік, який німці провели з пандемією, були скасовані, відтерміновані або відзначені у вузькому колі мільйони свят. І, звичайно, бракувало запрошень на дні народження друзів. Томас Бернталер каже, що його син не був за цей рік на жодному дні народження. "Навіть просто в гості він ні до кого не ходив, і до нас чужі діти теж не приходили. Зустрічалися тільки на природі", - говорить автор статті.

XXL-вітання

І все ж деякі батьки проявляли неабиякий креатив щодо зовнішніх атрибутів свята. Хтось ставив біля будинку плакати на кшталт: "У Анни сьогодні день народження, посигнальте їй, будь ласка, з авто!" Хтось на асфальті попід вікнами залишав побажання різнокольоровою крейдою.

У багатодітних родинах брати і сестри влаштовували іменинникам вистави й шоу. Дефіциту спілкування намагалися зарадити відеопосланнями від однокласників та відеодзвінками від дідусів і бабусь. Взагалі спілкування через планшети і смартфони стало однією з альтернатив особистим зустрічам. За рік пандемії, за даними Об'єднання підприємств цифрової економіки Bitkom, німці відправили месенджерами 300 мільярдів повідомлень, серед яких, звичайно, були і "Happy Birthday" або "Alles Gute zum Geburtstag".

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Наостанок наведемо ще один приклад. Під час першого локдауну Томас Бернталер сидів на березі річки Ізар із сином, влаштувавши йому маленький пікнік. Неподалік радісно святкували день народження шестеро дітей. Тоді у Мюнхені, як і зараз, діяли обмеження на контакти. І радісній атмосфері цього чужого свята завадив чоловік, який відпочивав зі своєю донькою поруч. Він насварив організатора дитячого свята, який наважився порушити правила. І з'ясувалось, що це був день народження дівчинки, а усі інші діти були її братами і сестрами. Батько відреагував спокійно на зауваження незнайомця: "Це все - моя велика родина".