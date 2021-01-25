Як ментальний тренер допомагає людям під час пандемії COVID-19

Його мета - підтримати людей у їхньому прагненні змінити ситуацію на краще, зміцнити віру в самих себе. "Я допомагаю людям, яким потрібна підтримка тих, хто, як я, не оцінюють і не критикують їх, а розуміють. Адже вони зазнали розчарування в житті, але змогли почати все спочатку і досягти успіху", - наголошує в інтерв'ю DW відомий у Німеччині ментальний тренер Келечі Оньєле (Kelechi Onyele).

Німецькі журналісти з телерадіокомпанії Hessischer Rundfunk уже навіть зняли про нього фільм. Келечі Оньєле збирає величезні зали слухачів, коли ділиться досвідом роботи у сфері ментального коучінгу. Але не менше його приваблює індивідуальна робота з тими, у кого опустилися руки, хто сам не може впоратися зі складною життєвою ситуацією. Таких людей під час пандемії, за словами Келечі, дедалі більшає.

Футбол, танці та мистецтво мотивації

Келечі Оньєле - німець із міграційними корінням: його батьки походять з Нігерії, сам він народився і виріс у Франкфурті-на-Майні. З дитинства хлопчик любив футбол і мріяв про кар'єру професійного футболіста. Однак йому дали зрозуміти, що реалізувати цю мрію не вийде, бо є інші хлопці - кращі й талановитіші, ніж він. "Тоді мене не було кому підтримати морально, і я, щоб заспокоїтись і не занепасти духом, вечорами почав танцювати, вкладаючи у ритми і спонтанну хореографію всю мою енергію та емоції. Я був настільки захоплений і поглинений танцями, що сам не помітив, як до мене прийшов успіх", - згадує Келечі Оньєле.

Тренер-мотиватор Келечі та молоді футболісти національної збірної Німеччини

Він танцював на сцені із Сарою Коннор (Sarah Connor), DJ Bobo, попгрупою No Аngels та суперзіркою Кайлі Міноуг. До того ж Келечі вмів підбадьорити своїх колег-танцюристів, котрі не наважувались виходити до багатотисячної публіки, і його талант переконувати помітили й зірки, з якими він працював. Хтось із них порадив почати власну справу і мотивувати людей за допомогою танців і рухів. Келечі так і зробив.

Він почав збирати групи людей, які захоплюються танцями як засобом звільнення від негативної енергії та мотивації на успіх, входив до складу журі телевізійних танцювальних конкурсів, а згодом став проводити тренінги для менеджерів і керівників підприємств. Однак найбільшою на той час перемогою для молодого Келечі стало те, що німецькі футбольні функціонери, дізнавшись про його потяг до футболу, запропонували йому посаду ментального тренера для молодих спортсменів.

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"Для мене завжди було важливо знайти своє покликання - справу, якій я служитиму все життя. І я його знайшов", - переконаний Келечі Оньєле. Наприкінці 2019 року побачила світ його книжка "Ти сам - рішення: секрет особистості і внутрішньої сили" ("Du bist die Lösung: Das Geheimnis von Persönlichkeit und innerer Stärke"). Утім, почалася пандемія...

Більше роботи в онлайн-форматі

У ментального тренера Келечі під час пандемії COVID-19 роботи додалося. Він зменшив кількість виїздів та зустрічей із клієнтами наживо, проте почав більше працювати в режимі онлайн. "Через різницю в часі мені доводиться ставити будильник на третю годину ночі, коли маю онлайн-коучінг з клієнтами із США", - говорить Келечі Оньєле.

Серед його клієнтів - керівники підприємств, менеджери середньої ланки, яким часом важко впоратися з ситуацією і проблемами, що виникають в умовах роботи під час пандемії. "Як мотивувати співробітників, як підтримати командний дух і створити атмосферу взаєморозуміння? Ні я, ні вони ніколи раніше не працювали в умовах пандемії. І ми разом вчимося вирішувати нові завдання", - наголошує в інтерв'ю DW Келечі Оньєле.

Під час пандемії багатьом потрібна підтримка

Штеффен Фрідріх (Steffen Friedrich) із раннього дитинства захоплювався футболом. Разом зі своїми двома братами він увесь вільний час проводив на полі. Брати зуміли досягти успіху і грають у відомих командах. Штеффен теж мріяв про кар'єру професійного футболіста, поки під час одного з матчів у нього не стався серцевий напад.

Сталося це п'ять років тому. З того часу 25-річний футболіст боїться стадіонів: йому здавалося, що щойно він вийде на поле, із ним знову станеться напад - і він помре. Подолати страх Штеффену допоміг Келечі. За станом здоров'я молодий футболіст вже не зможе повернутися на поле як повноцінний гравець, але завдяки роботі з ментальним тренером Штеффен знову відвідує футбольні матчі і навіть ганяє м'яч.

Флористка Андреа Штанґе (Andrea Stange), мати двох дітей, спеціалізувалася на обслуговуванні свят і працювала з дому. Однак минулого року через пандемію весілля одне за іншим почали відкладати до кращих часів. Чим годувати родину, як жити без улюбленої справи? У молодої жінки просто опустилися руки.

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Допомогти їй взявся Келечі Оньєле. Уже через кілька днів вони разом розробили нову бізнес-ідею - "квіткове таксі", яке тепер їздить у регіоні, доставляючи свіжі квіти людям додому. Це непогане вирішення проблеми, і Андреа має намір пропонувати цю послугу і після пандемії, коли життя повернеться у звичне русло.

Третій приклад - медсестра з догляду за людьми похилого віку Крістине Шауб (Christine Schaub). Вісім років тому вона розлучилася з чоловіком. Вечорами та у вихідні дні її мучить тривога через самотність. Ні, вона не шукає нового чоловіка, а ось подруга її віку, з якою можна було би покататися на велосипедах, прогулятися на природі або просто випити кави, їй би не завадила. Але Крістіне не вміє звертатись до людей першою - їй страшно отримати відмову.

Крістіне Штауб багато чому навчилася у свого тренера

Ментальний тренер Келечі Оньєле провів із Крістіне цілий день у її рідному місті. "Навіть під час пандемії, коли люди повинні носити маски та дотримуватися соціальної дистанції, є можливість зав'язати нові знайомства", - переконаний тренер. І він довів це: Крістіне того ж дня вдалося познайомитися з двома жінками її віку. Вони обмінялися номерами телефонів і домовилися про нові зустрічі за кавою.

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Серед клієнтів ментального тренера є й діти. "Батьки не завжди можуть приділити своїм дітям достатньо уваги, тож вони звертаються до мене із проханням допомогти, дати дітям уроки ритміки, прищепити любов до танців. Є серед моїх клієнтів і підлітки, які перебували на лікуванні в Німеччині і потребують наставника, який допоможе їм знайти вихід з тієї чи іншої життєвої ситуації. Спершу я починаю працювати з такими дітьми очно, а потім продовжую заняття в онлайн-режимі", - розповідає Келечі Оньєле.