Чи призведе пандемія до хвилі розлучень? Як ідуть справи в Німеччині

Заведено думати, що труднощі часто об'єднують сімейні союзи. Однак, згідно з результатами репрезентативного опитування, проведеного соціологічним інститутом Civey, багато пар у Німеччині під час пандемії, локдаунів і соціальної ізоляції не витримують цих випробувань і вирішують розлучитися.

За два місяці торішнього весняного локдауну вирішили розлучитися 2,2 відсотка з приблизно 2500 респондентів - жителів Німеччини, які перебували у шлюбі. При цьому показник за аналогічний період 2019 року, згідно з даними Федерального відомства статистики, становив 0,42 відсотка. На основі цих даних автори дослідження зробили свій прогноз про можливе п'ятикратне збільшення розлучень на якийсь період унаслідок пандемії.

Дані опитування також підтверджуються зростанням кількості звернень до спеціалістів з питань сімейного права. На цю обставину вказала одна з авторок публікації - берлінська адвокатеса Алісія фон Розенберг (Alicia von Rosenberg). Зрозуміло, є чимало і тих, кого пандемія згуртувала, але вони до нас не звертаються, зазначає вона.

До пандемії в Німеччині щорічно розлучалося близько 150 тисяч пар. Шлюбів укладається - близько 400 тисяч. Середня їхня тривалість сягає 15 років. Статистика розлучень у 2019 році становила близько 36 відсотків, тобто рано чи пізно тут розпадається приблизно кожен третій шлюб. Як ідуть справи зараз?

У судах після пандемії буде багато роботи

"На роботі судів збільшення кількості бажаючих розлучитися поки що не відбилося, тому що, відповідно до закону, вони приймають заяви тільки після того, як пари впродовж одного року прожили окремо й не вели спільного господарства", - підкреслює в інтерв'ю DW кельнська адвокатеса Аґнес Лізік (Agnes Lysik).

Вона, як і її берлінська колега, прогнозує великий наплив в суди бажаючих розлучитися відразу після закінчення пандемії. Кількість запитів представляти інтереси сторін у шлюборозлучних процесах, за словами Аґнес Лізік, збільшилася під час другого локдауну наприкінці минулого року і продовжує зростати до цього дня. "Нашестя на суди" слід, на її думку, очікувати в кінці нинішнього - початку наступного року.

Головні причини розлучень

Вимушена соціальна ізоляція підлила масла у вогонь в і без того проблематичні стосунки між деякими парами, які замислювалися про розлучення ще до пандемії, вважає кельнський адвокат. В останній рік на плечі багатьох сімейних пар звалилося ще більше турбот і клопоту, ніж раніше. Часто чоловіки, посилаючись на те, що вони перевантажені роботою у дистанційному режимі, залишали жінок наодинці з проблемами виховання й навчання дітей під час переходу шкіл на дистанційні заняття. При цьому жінки нерідко самі поєднували все це зі своєю власною роботою в умовах "домашнього офісу", не кажучи вже про ведення господарства.

Під час пандемії багатьом парам стало складніше давати собі раду з конфліктами і кризами

"Подружжя частіше сварилися, з'ясовували стосунки і навіть ставали жертвами домашнього насильства, причому, як жінки, так і чоловіки. Багато під час пандемії зловживали алкоголем, опинившись тимчасово без роботи або втративши її взагалі. Ці та інші фактори підштовхнули людей до вирішення розлучитися. Рідше ніж до пандемії заявники називають причиною розлучень зраду або подружню невірність", - зауважує Аґнес Лізік.

За її словами, переважна більшість тих, хто звертається до неї за правовою підтримкою під час шлюборозлучних процесів, становлять жінки. Адвокатеса вважає, що ускладнило ситуацію й те, що під час пандемії парам стало ще складніше, ніж раніше, знайти психотерапевтичну допомогу. Варто зауважити, що під час пандемії, за даними кас медичного страхування, кількість запитів на консультації у психотерапевтів різко зросла. Фахівці не в силах охопити всіх пацієнтів. Таким чином, багато з тих, хто не зміг знайти таку професійну підтримку, вибрали дорогу в адвокатські контори.

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За умов пандемії парам важко роз'їхатися

"Інша проблеми полягає в тому, що під час пандемії парам, які перебувають у родинній кризі, непросто роз'їхатися по різних квартирах, щоб прожити один рік окремо. Цього для офіційного рішення про розлучення, за словами Аґнес Лізік, вимагає сімейне законодавство. Однак дана проблема вирішувана, якщо спільну квартиру тимчасово перетворити в комунальне житло з ізольованим одне від одного веденням господарства і банківських рахунків. У таких випадках суд визнає умови проживання, як роздільні", - підкреслює вона.

Сварка - не привід для розлучення

Водночас адвокатеса вважає, що для подружніх пар, які під час пандемії не можуть роз'їхатися, такі умови життя дають додатковий шанс помиритися і, можливо, налагодити стосунки. При цьому вона наголошує, що йдеться про розбіжності в сім'ї, які виключають скандали і домашнє насильство. В іншому випадку краще роз'їхатися по різних квартирах і спілкуватися за допомогою адвокатів. Варто зауважити, що всі шлюборозлучні процеси здійснюються в Німеччині тільки через них. У бажаючих розлучитися немає можливості звертатися до суду напряму, без юридичної підтримки. Це теж передбачено сімейним законодавством.

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Дві категорії клієнтів

Адвокатеса Аґнес Лізік поділяє своїх клієнтів на дві категорії: тих, хто вже раніше, до пандемії, думав про розлучення, але у них не було часу і сил зайнятися вирішенням цієї проблеми, і тих, кого пандемія і соціальна ізоляція спонукали до рішення розлучитися. "Для деяких пар соціальна ізоляція і робота "у домашньому офісі" створила умови для того, щоб зайнятися оформленням розлучень. Раніше через довгі поїздки на роботу і дефіцит вільного часу у людей, як то кажуть, руки не доходили до вирішення цих проблем, і вони просто мирилися з такою ситуацією і продовжували жити паралельними життями", - зазначає Лізік.

Свідоцтво про розлучення

Інших, за словами адвокатеси, до такого рішення підштовхнули важкі умови в ізоляції від зовнішнього світу і ув'язнення в чотирьох стінах. "Я раптом побачила чоловіка іншими очима, він виявився нездатним долати труднощі і жити в гармонії, незважаючи на нові обставини", - зізналася одна з її клієнток.

Розлучення в форматі онлайн

Адвокати в багатьох німецьких містах пропонують клієнтам швидкі і без зайвого стресу шлюборозлучні процеси через інтернет. У Кельні такими онлайн-розлученнями займається, зокрема, Урсула Кунерт-ван Ларі (Ursula Kunert-van Laere). В інтерв'ю DW вона стверджує, що охочих розлучитися швидко і без зайвого нервування - досить багато. У всякому разі, роботи у неї ніколи не бракує. Вона здійснила вже понад півтори тисячі таких справ. "Розлучення онлайн я пропоную тільки тим клієнтам, які не мають одне до одного майнових, спадкових або інших претензій, тобто, коли бажання розлучитися по-хорошому і без судових позовів є взаємним і добровільним", - уточнює адвокатеса.

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Що це означає на практиці? Клієнтам не потрібно приходити на прийом до адвоката, а, заповнивши необхідні формуляри та анкети, надіслати їх електронною поштою з усіма іншими документами, які будуть потрібні суду. Зазвичай до розлучень у режимі онлайн вдаються пари, у яких немає дітей або вони є, але право на їхнє виховання батьки ділять порівну і не мають одне до одного претензій. Адвокатеса Урсула Кунерт-ван Ларі, що спеціалізується на сімейному праві, в інтерв'ю DW підкреслює, що шлюбні договори, в яких усе обумовлено заздалегідь, набагато спрощують можливість розлучитися в режимі онлайн, а також коли обоє здорові і працюють, не потребуючи фінансової підтримки одного з них. "І третя умова при онлайн-розлученнях - наявність тільки одного адвоката, - підкреслює вона. - Його наймає один з подружжя для підготовки всіх документів, які подаються суду, а другий погоджується з ними і не має претензій".

Щойно з'являються розбіжності й претензії однієї зі сторін до іншої, то краще кожному з подружжя найняти власного адвоката, а варіант онлайн-розлучення, таким чином, відпадає сам по собі. До Урсули Кунерт-ван Ларі також часто звертаються клієнти з одностатевих сімей. "Зазвичай їм розлучатися простіше, тому що їхній шлюб найчастіше тривав не так довго (одностатеві шлюби в Німеччині укладають з 1 жовтня 2017 року, до цього з 1 серпня 2001 року укладалися одностатеві союзи - прим. Ред.), немає спільних дітей, як у гетеросексуальних чоловіків, багато укладають нотаріально завірені шлюбні угоди", - зазначила співрозмовниця DW.