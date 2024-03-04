Скарги на ВЛК: у Києві МОЗ перевірить роботу комісій

Цього тижня робоча група МОЗ проводитиме перевірку роботи військово-лікарських комісій у Києві. Це рішення пов'язане із численними скаргами на їхню роботу, повідомив Віктор Ляшко.

Через збільшення кількості скарг на роботу військово-лікарських комісій (ВЛК) у Києві, у міністерстві охорони здоров'я створили робочу групу, яка має до кінця тижня перевірити організацію медоглядів і діяльність позаштатних ВЛК при територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки (ТЦК СП), повідомив у понеділок, 4 березня, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, основна маса скарг на ВЛК стосується "базових речей, які при бажанні можна оперативно виправити". "Це і недотримання електронної черги, і відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК, і не оптимізовані маршрути. З цих речей і починаємо. Це елементарна повага до людей", - зазначив міністр.

Ляшко нагадав, що минулого року, щоб пришвидшити проходження ВЛК, були ухвалені рішення, які дозволяють військовозобов'язаними проходити медогляд у цивільному закладі з чітко визначеними граничними строками. "Однак досі частина ВЛК працює на базі центрів комплектування, а не цивільних медзакладів", - зауважив він.

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Ляшко каже про формалізм і хабарі

Міністр наголосив, що поза увагою не залишаються й такі речі, як вимагання хабарів за врахування всіх діагнозів, схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон чи надання відстрочки, формальний підхід до проходження ВЛК військовозобов'язаними, недбалість лікарів тощо.

"Питань багато. Не на всі саме МОЗ має безпосередні важелі впливу, але зі свого боку ми будемо всіляко сприяти тому, аби всі без виключень працювали у правовому полі", - додав він.

Ляшко також повідомив, що для вирішення зазначених проблем міністерство співпрацює з правоохоронцями і військовими адміністраціями.

"Ганебні випадки, коли лікарі навмисно зазначають невірний діагноз або вимагають хабарі за вірний, має припинитися. Кожна маніпуляція має отримати належну оцінку правоохоронних органів", - наголосив він.

Міністр закликав всіх "бути активними та повідомляти про порушення, з якими ви стикаєтеся".

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