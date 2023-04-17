Скарги і доноси в Росії: хто ці люди, які їх пишуть?

Піар, фінансова вигода, зведення рахунків - хто і чому в Росії скаржиться владі на можливих порушників закону про "фейки" щодо армії РФ та інших законів, ухвалених після вторгнення в Україну?

Так звана "епідемія доносів" у Росії, що вибухнула після початку війни проти України - феномен, на який звертає увагу багато спостерігачів. Найчастіший привід для звернень у поліцію і Роскомнагляд (цей орган здійснює нагляд у сфері зв'язку, інформаційних технологій та ЗМІ) - випадки, на думку пильних громадян, "дискредитації" армії РФ або "поширення проукраїнської пропаганди".

Більшість при цьому обмежується поодинокими зверненнями. Як, наприклад, пенсіонер з Подольська Олександр П., який обурився тим, що одна з учениць міської школи 33 прийшла туди в одязі синіх і жовтих кольорів. Або москвичка, яка поскаржилася на восьмирічну однокласницю доньки, виявивши в соцмережах ролик, де та мне малюнок із російським прапором на тлі українського прапора. Але є й ті, хто регулярно вважає за потрібне ставити до відома владу про подібні події. DW - про таких людей і про те, що ними рухає.

"Борець із корупцією" Віталій Бородін

Найбільшу активність у цьому плані проявляє раніше майже невідомий голова "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" (ФПБК) Віталій Бородін. Він - автор звернень із проханням "перевірити Аллу Борисівну Пугачову щодо надання фінансової допомоги Збройним силам України", притягти акторку "Лію Ахеджакову до кримінальної відповідальності" (зокрема за держзраду та розпалювання ненависті), а також перевірити щодо можливої дискредитації ЗС РФ висловлювання лідерки гурту "Ночные снайперы" Діани Арбеніної, артиста Семена Слєпакова, актора Данила Козловського і співака Валерія Меладзе.

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2021 року Бородін написав скаргу на розслідувальне онлайн-видання "Проект", після чого його видавця, американську компанію Project Media Inc., визнали в Росії "небажаною організацією", а низку співробітників, зокрема головного редактора Романа Баданіна, зарахували до списку "іноземних агентів".

39-річний Бородін - уродженець Липецької області, випускник військового училища, після якого він влаштувався працювати оперативником у карний розшук міста Єльця. На початку 2009 року Бородін став засновником компанії "Стройинвест". Як з'ясувало онлайн-видання "Собеседник", за даними системи СПАРК, що містить інформацію про російські компанії та соціально-економічний стан регіонів і галузей у РФ, із 2011 до 2014 року фірма "Стройинвест" брала активну участь у держзакупівлях і заробила на них загалом приблизно 160 мільйонів рублів (1,8 мільйона євро).

У 2015 році Віталій Бородін закінчив магістратуру кафедри нацбезпеки Російської академії народного господарства і державної служби при президенті РФ. Рік потому він увійшов до керівництва "Молодіжного антикорупційного проєкту" пропрезидентської партії "Єдина Росія", до громадської ради при управлінні внутрішніх справ Північно-Західного округу Москви і до експертної ради комітету Держдуми з безпеки. У 2016 році також балотувався до Держдуми як самовисуванець, що підтримує "Єдину Росію", але мандата не здобув і став радником глави Інгушетії на громадських засадах.

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У 2017 році компанію "Стройинвест" ліквідовано за рішенням арбітражного суду, після чого Бородін заснував ФПБК. Через схожість цієї абревіатури з назвою організації ФБК російського опозиціонера Олексія Навального багато хто вважає проєкт Бородіна її спойлером.

Сьогодні Бородін керує також торговим підприємством з Анапи "Аквакультура-Кубань". За даними онлайн-видання "Важные истории", у грудні 2014 року його мати, пенсіонерка Любов Вікторівна Бородіна, купила ділянку площею 1000 квадратних метрів і будинок площею 547,6 квадратного метра в елітному підмосковному селищі Горки-2 на Рубльовці. Судячи з фото в соцмережах, у цьому будинку живе сам Бородін із дружиною і двома дітьми.

"Професійний неоплачуваний донощик"

Росіянка К. за перший рік війни в Україні написала в електронному вигляді 764 доноси - в органи влади, різні організації (як державні, так і приватні). Про це сама жінка розповіла антропологині Олександрі Архіповій, яка стала восени 2022 року об'єктом однієї з її скарг. За словами вченої, вона зв'язалася з донощицею, і та надіслала їй у відповідь докладний лист із дозволом його цитувати. Уривки з нього Архіпова опублікувала 12 квітня на своїй сторінці у Facebook.

К. називає себе "професійною неоплачуваною донощицею", яка, на відміну від "донощика-громадянина", що обмежується одним повідомленням, пише їх постійно, хоча і "без зарплати". За словами К., кожні два дні вона переглядає всі відео з Youtube-каналів "Дождя", "Радіо "Свобода", Deutsche Welle і "Настоящего времени" та занотовує громадян Росії, які там виступають, але мешкають на території країни: "Наприклад, викладач вишу, що дав коментар, шкільний вчитель тощо".

"Значення таких доносів, як мої, (...) можна порівняти з ефектом від використання підводних човнів для знищення суден супротивника: кількість потоплених суден супротивника завжди була незначною, але страх перед можливою атакою змушував супротивника скорочувати кількість рейсів", - міркує жінка. Вона називає інтерес до написання доносів "суто матеріальним".

"Справа у тому, що українська влада з перших днів заявляє про те, що Росія "повинна" буде їм заплатити "репарації". Московські чиновники собі точно погано не зроблять, а ось із провінції збиратимуть "репарації", плюс, як у 90-ті роки, скоротять силові структури. Це означає, що в моєму місті буде величезне безробіття та його сестра - злочинність, оскільки серед злочинців завжди переважають ті, хто не працює. Плюс усе різко подорожчає. Це означає, що мені доведеться набагато більше працювати, ніж сьогодні, набагато гірше харчуватися", - пояснює К.

Скарги на колег

Судячи з публікацій у ЗМІ, нерідко скарги, зокрема від осіб, які написали їх багаторазово, спрямовано проти колег по роботі. Так, за даними онлайн-журналу "Москвич Mag", 34-річний архітектор Іван Матвєєв 2022 року написав "звернення до поліції та/або прокуратури" щонайменше на трьох осіб: двох своїх колишніх роботодавців - реставратора церков Андрія Анісімова та архітектора Сергія Скуратова, а також на свого колегу з архітектурної та викладацької діяльності Андрія Кисельова.

Як повідомив тоді сам Анісімов, у заяві, яку Матвєєв надіслав у поліцію 29 квітня, йшлося про те, що він (Андрій Анісімов. - Ред.) "публікує в мережі інтернет заклики до повалення існуючого ладу Російської Федерації та іншу протиправну інформацію". Кисельов же розповів, що Матвєєв закликав перевірити його "на тему сепаратизму".

"Найчастіше люди пишуть доноси, вирішуючи якісь свої особисті проблеми. У багатьох випадках це відгомони боротьби за місце під сонцем, за те, яких поглядів люди домінуватимуть у тій чи іншій професійній спільноті або в конкретній організації", - пояснює у коментарі виданню соціологиня Елла Панеях.

За її словами, це відбувається саме зараз, адже зміни внутрішньої політичної ситуації в РФ, які відбулися після початку війни, "кажуть людям про те, що немає інших шляхів, а також практично не залишилося соціальних ліфтів". "У Росії і до цього було погано з ними, а зараз вони зовсім закрилися. Майже не залишилося нічого іншого, окрім як вислужитися перед владою і за її допомогою прибрати з дороги тих, хто тобі заважає", - вважає Панеях.

Скільки в РФ справ про "фейки" про армію?

Від початку російського вторгнення в Україну до кінця 2022 року в Росії було порушено 180 справ про "фейки" про армію РФ. Цю статистику генпрокуратури Росії наводить онлайн-видання "Холод" зі слів правозахисника Павла Чикова.

За даними Роскомнагляду, 2022 року кількість звернень у зв'язку з появою "протиправної інформації в інтернеті", до якої влада РФ зараховує і відомості про війну в Україні, які не узгоджуються з офіційними даними, становила 133 601.