СРСР Пугачової проти "русского мира" Путіна

Алла Пугачова виступила з антивоєнними закликами Фото: Stanislav Krasilnikov/TASS/picture alliance

Знаменита радянська, а потім і російська естрадна співачка Алла Пугачова відповіла у соцмережах відкритим листом на оголошення її чоловіка Максима Галкіна в РФ "іноземним агентом". У своєму дописі Алла Пугачова вимагала визнати "іноагентом" і її. Крім того, вона виступила з чіткою антивоєнною позицією, закликаючи до припинення загибелі російських солдатів "за ілюзорні цілі", які роблять Росію "ізгоєм" та обтяжують життя російських громадян. Дмитро Пєсков, речник президента РФ Володимира Путіна, її заяву коментувати відмовився. Чого ж так злякався Кремль?

Пугачова проти Путіна

Алла Пугачова - символ радянської та російської естради, відкрито пішла проти російської влади. Ще за Леоніда Брежнєва ходив анекдот, що в далекому майбутньому в енциклопедії цей радянський генсек називатиметься "великим політичним діячем епохи Пугачової". Тепер постає питання, чи не станеться того самого з Володимиром Путіним? Фактично ми спостерігаємо змагання: хто з них двох, колишній співробітник КДБ або співачка, які приблизно одночасно розпочинали свою кар'єру за Брежнєва, будуть символом епохи нинішньої.

Іван Преображенський вважає, шо Путін змагатиметься з Аллою Пугачовою Фото: Peter Steinmetz/DW

Можна пожартувати, як роблять це у соцмережах, що найімовірнішим опонентом і найсильнішим кандидатом проти Путіна міг би стати зараз Максим Галкін. Його навіть порівнюють із Володимиром Зеленським. Але якщо говорити серйозно, йдеться справді про зіткнення двох світів.

Перший - путінський "русский мир", який вимагає ліквідації України, війни до переможного кінця, незважаючи на жертви і, нарешті, побудови умовного Радянського Союзу 2.0. Другий - справжній пізній СРСР, який з початку війни завмер у жаху від того, що відбувається, публічно не висловлюється проти, але явно і не підтримує Путіна. Тепер ось, в особі Пугачової, він отримав вираження своїх емоцій. Її сигнал, надісланий через заборонений у Росії Instagram, гарантовано дійшов до умовної аудиторії соцмережі "Одноклассники", до якої не було шансів достукатися у ліберальної інтелігенції. Це ядерний електорат Путіна, який поки що не готовий слухати про Бучу, але здатний зрозуміти безглуздість війни як бійні.

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Запаморочення від надії

Розчарування та втома російського суспільства, відчуття слабкості та роз'єднаності серед противників путінської війни проявились у заяві Пугачової, як у дзеркалі. Декому навіть здається, що російські ліберали, програючи влади крок за кроком, вклали усі свої надії на майбутнє у популярну співачку.

Насправді ж, швидше за все, у них вперше після нападу РФ на Україну, коли тисячі людей публічно висловлювали свою незгоду, з'явилося відчуття, що вони не одні. І коло противників військової агресії набагато ширше, ніж вузька інтелігентська опозиційна спільнота.

Причому Пугачова запропонувала й нову мову: вона позначила альтернативні путінським інтереси Росії. Вони прості і зрозумілі, їх легше логічно пояснювати, ніж доводити необхідність так званої "спеціальної військової операції". Або, скажімо, мобілізації, до якої закликають у Росії прихильники війни до переможного кінця.

І все-таки емоційна реакція на заяву Алли Пугачової явно не відповідала її масштабам. Далеко не факт, що висловлювання співачки матиме якісь серйозні наслідки. Тим більше що Пугачова має багатий досвід домовленостей з різною владою, який у минулому дозволив їй практично підім'яти під себе російську поп-сцену.

Важливо не чекати дива від одного посту в Instagram, а відзначити, що Пугачова своїм відкритим переходом на антивоєнні позиції підвела символічну межу. Як під старим СРСР, який тепер разом із лібералами, так і під путінською спробою реінкарнації Радянського Союзу, проти якої об'єднуються поступово всі, хто хоче для країни майбутнього.

Путін безнадійно застарів

Кремлю знадобилася майже доба, щоб зібратися з силами для удару у відповідь по "Примадонні", як іноді називає преса Пугачову. Нічого серйознішого, ніж звинуватити співачку в тому, що вона застаріла, там не вигадали. Але цей аргумент був хороший у 1990-х, не зараз, та ще й до того ж він рикошетом б'є по самому Путіну. На його тлі, як з'ясовується, свіжими та актуальними виглядають навіть глибоко "радянські" Пугачова з Максимом Галкіним. Вони кличуть людей у ​​майбутнє, а Путін говорить лише про ідеальне минуле. А методи використовує навіть не радянські. Згадати хоча б заклик Рамзана Кадирова до губернаторів, як за доби феодальної роздробленості збирати ополчення для війни з Україною.

Це наскільки ж, порівняно з російським суспільством загалом, і Пугачовою зокрема, застарів, виявляється, сам Володимир Путін, що його треба захищати від поп-співачки? Даремно Кремль зараз порушив цю тему. Може вийти сеанс самовикриття.

Автор: Іван Преображенський, кандидат політичних наук, експерт із Центральної та Східної Європи, оглядач низки ЗМІ.

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