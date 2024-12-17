Скандал в 211-й бригаді: оголосили підозру командиру

Після резонансного матеріалу УП іде розслідування щодо 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ. Вже є підозра у зловживанні службовим становищем - залученні підлеглих до будівництва свого будинку та виплати їм за це бойових.

Тернопільська спеціалізована прокуратура в сфері оборони відкрила кримінальне провадження щодо посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних сил України (ЗСУ) за фактом застосування нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих. Досудове розслідування проводять слідчі Львівського територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР).

"У кримінальному провадженні досліджуються можливі протиправні дії офіцерів бригади, які полягали у застосуванні в умовах воєнного стану фізичного насильства до підлеглих, вимагання коштів та перевищення дисциплінарної влади", - заявили в Офісі генерального прокурора.

Там і у ДБР також додають, що слідчі вивчатимуть матеріали, зібрані в ході службових перевірок бригади Головною інспекцією міністерства оборони, повідомлення в ЗМІ та соціальних мережах щодо знущань над бійцями.

При цьому в ДБР зауважили, що до цього "не надходило жодних матеріалів щодо цієї ситуації ні від офіційних осіб, ні від бійців бригади".

У Національній поліції Тернопільської області зазначають, що підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від восьми до 12 років.

Підозра командиру: залучав підлеглих до будівництва свого будинку

Там також повідомляють, що командир однієї з військових частин отримав підозру в зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Санкція цієї статті передбачає до шести років в'язниці. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

В Офісі генпрокурора заявили, що підозру оголосили командиру згаданої бригади: "Встановлено, що восени 2023 року він залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині, замість їхньої служби в зонах бойових дій. Військових офіційно включили у наказ про відрядження на Миколаївщину, де вони нібито виконували обов'язки, проте насправді вони там не перебували. При цьому отримали зарплату та бойові виплати на загальну суму майже мільйон гривень".

Скандал у 211-й бригаді

16 грудня видання "Українська правда" опублікувало резонансний матеріал про знущання з військових 211-ої бригади, систематичні вимагання в них грошей та кумівство.

Серед особового складу військової частини УП вдалося верифікувати майже з десяток сімей. "Найодіознішою" в бригаді журналісти назвали сім'ю Пастухів. "Батько Валерій - начальник штабу, заступник комбрига. Син Владислав - командир одного зі взводів у першому батальйоні бригади. Зараз Пастух-молодший уже не служить у 211-ій понтонно-мостовій бригаді, але певний час був підлеглим рідного батька. Як відомо, закон "Про запобігання корупції" забороняє пряме підпорядкування близьких родичів", - ідеться у статті.

У генеральному штабі ЗСУ оперативно відреагували на матеріал та заявили, що за рішенням головнокомандувача Олександра Сирського до військової частини направили комісію Військової служби правопорядку для перевірки зазначеної інформації.