Скандал із поцілунками: глава МОЗ Великобританії подав у відставку

Британський міністр охорони здоров'я Метт Генкок подав у відставку. Це сталося після того, як таблоїд The Sun опублікував у п'ятницю, 25 червня, відео, на якому він цілує та обіймає співробітницю свого офісу.

Міністр визнав, що порушив правило суворого дотримання дистанції, яке свого часу сам і лобіював для боротьби з пандемією. Спершу урядовець відмовився йти з посади, однак увечері у суботу, 26 червня, оприлюднив відео, у якому заявив: той, хто запроваджує обмеження через коронавірус, повинен сам їх дотримуватися.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон прийняв відставку Генкока. Опозиція вимагає розслідувати, коли саме він найняв співробітницю: до початку ймовірного роману між ними чи після.

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Генкок був "обличчям" британського уряду під час пандемії, нагадує інформагенція dpa. Метт Генкок одружений і має троє дітей.