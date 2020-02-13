 SIPRI: Коронавірус загострить конфлікти у світі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2020

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SIPRI: Коронавірус загострить конфлікти у світі

Одним із найгірших наслідків нинішньої пандемії може виявитися посилення збройного протистояння в багатьох конфліктних зонах, застерігають аналітики SIPRI. Ексрадник Обами теж занепокоєний.

Збройне протистояння на Близькому Сході

Збройне протистояння на Близькому Сході може посилитися, застерігають експерти

Директор Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI) Ден Сміт застеріг щодо небезпеки загострення міжнародних конфліктів і посилення терористичної активності внаслідок спричиненої коронавірусом кризи. "Ця проблема особливо гостро стосується Іраку й Сирії. В Іраку вже помітні ознаки відродження діяльності терористичного угруповання "Ісламська держава", - заявив Сміт в інтерв'ю групі видань Funke Media Group, опублікованому в вівторок, 12 травня. "У Ємені також можливе посилення протистояння. В Афганістані може й далі посилюватися вплив радикального ісламського руху "Талібан"", - визнав експерт.

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Крім того, існує загроза нового витка напруженості в Африці, зокрема на сході континенту та в деяких регіонах Західної Африки, додав Сміт. У деяких регіонах поширення епідемії значно послабило функціонування держорганів та погіршило інфраструктуру. Як наслідок, люди не отримували підтримки й допомоги, якої потребували. "Тож деякі з них приєднаються до агресивних збройних угруповань, що обіцяють їм допомогу, приміром, доступ до продовольства", - пояснив директор SIPRI.

"Початок ери потрясінь"

На небезпеку посилення міжнародної напруженості вказав також і президент аналітичного центру ICG Роберт Меллі. "Економічний колапс після спричиненої коронавірусом кризи позначиться на всіх конфліктних зонах, - застеріг Меллі. - Ми перебуваємо на початку ери потрясінь, що наростатимуть в одній країні за іншою".

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Ще до нинішньої пандемії спостерігалося чимало антиурядових виступів та сплесків невдоволення населення, приміром, у Гонконзі, Іраку, Судану, Лівану, Алжиру або в країнах Латинської Америки, пояснив Меллі. Сам він за президентства Барака Обами був координатором з питань Близького Сходу в Білому домі. "Внаслідок пандемії посилюватимуться такі тривалі невирішені проблеми, як затяжний економічний спад, нестача продовольства, робочих місць і низький рівень доходів", - переконаний експерт.

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