SIPRI: Коронавірус загострить конфлікти у світі

Директор Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI) Ден Сміт застеріг щодо небезпеки загострення міжнародних конфліктів і посилення терористичної активності внаслідок спричиненої коронавірусом кризи. "Ця проблема особливо гостро стосується Іраку й Сирії. В Іраку вже помітні ознаки відродження діяльності терористичного угруповання "Ісламська держава", - заявив Сміт в інтерв'ю групі видань Funke Media Group, опублікованому в вівторок, 12 травня. "У Ємені також можливе посилення протистояння. В Афганістані може й далі посилюватися вплив радикального ісламського руху "Талібан"", - визнав експерт.

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Крім того, існує загроза нового витка напруженості в Африці, зокрема на сході континенту та в деяких регіонах Західної Африки, додав Сміт. У деяких регіонах поширення епідемії значно послабило функціонування держорганів та погіршило інфраструктуру. Як наслідок, люди не отримували підтримки й допомоги, якої потребували. "Тож деякі з них приєднаються до агресивних збройних угруповань, що обіцяють їм допомогу, приміром, доступ до продовольства", - пояснив директор SIPRI.

"Початок ери потрясінь"

На небезпеку посилення міжнародної напруженості вказав також і президент аналітичного центру ICG Роберт Меллі. "Економічний колапс після спричиненої коронавірусом кризи позначиться на всіх конфліктних зонах, - застеріг Меллі. - Ми перебуваємо на початку ери потрясінь, що наростатимуть в одній країні за іншою".

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Ще до нинішньої пандемії спостерігалося чимало антиурядових виступів та сплесків невдоволення населення, приміром, у Гонконзі, Іраку, Судану, Лівану, Алжиру або в країнах Латинської Америки, пояснив Меллі. Сам він за президентства Барака Обами був координатором з питань Близького Сходу в Білому домі. "Внаслідок пандемії посилюватимуться такі тривалі невирішені проблеми, як затяжний економічний спад, нестача продовольства, робочих місць і низький рівень доходів", - переконаний експерт.