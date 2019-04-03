 SIPRI: У світі зростають витрати на оборону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2019

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Новини

SIPRI: У світі зростають витрати на оборону

Усі країни світу витратили минулого року на зброю 1,82 трильйона доларів, що стало найвищим показником за останні 30 років. Найбільше грошей спрямували на оборону Сполучені Штати Америки.

Американські віськові в Сирії

Американські віськові в Сирії

Світ продовжує нарощувати витрати на оборону. У 2018 році всі країни світу загалом витратили на зброю на 2,6 відсотка більше, ніж роком раніше - 1,82 трильйона доларів (1,64 трильйона євро), повідомив у понеділок, 29 квітня, Стокгольмський інститут проблем миру SIPRI. Це найбільша сума з 1988 року, коли інститут почав збирати глобальні дані. Загалом минулого року світові військові витрати склали 2,1 відсотка світового ВВП або 239 доларів на людину.

Згідно з даними SIPRI, найбільше на зброю минулого року витрачали США - 649 мільярдів доларів (583 мільярдів євро), що склало понад третини всіх витрат на оборону у світі. Для порівняння: Сполучені Штати витратили на зброю стільки ж, скільки разом направили в цю сферу наступні вісім країн, які йдуть по списку за США. Головною причиною збільшення оборонних витрат США на 4,6 відсотка були нові програми закупівлі зброї президента Дональда Трампа.

У першу п'ятірку країн за витратами також увійшли Китай, Саудівська Аравія, Індія та Франція. Разом на них припадає 60 відсотків усіх світових витрат на оборону. Росія вибула з топ-п'ятірки та посіла шосту позицію, витративши на оборону 61,4 мільярда доларів. Німеччина посіла восьме місце за витратами, спрямувавши в оборонну сферу 49,5 мільярда доларів (44,4 мільярда євро).

Військові витрати Китаю зросли минулого року на п'ять відсотків - до 250 мільярдів доларів. "Зростання військових витрат Китаю відстежує загальне економічне зростання країни. З 2013 року Китай виділяє 1,9 відсотка свого ВВП на військові потреби", - зазначив науковий співробітник Програми озброєнь і військових витрат SIPRI Нан Тьян.

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Загалом витрати на оборону країн Азії та Океанії збільшуються щорічно з 1988 року - зараз на них припадає 28 відсотків усіх світових військових інвестицій, тоді як 30 років тому цей показник складав лише дев'ять відсотків. Загалом їхні інвестиції в оборону склали минулого року 507 мільярдів доларів. За даними SIPRI, ці витрати зростають не лише через напруженість між азійськими державами, але також внаслідок напруги між Китаєм і США. Минулого року Індія збільшила свої військові витрати до 66,5 мільярда доларів, а військові витрати Пакистану зросли до 11,4 мільярда доларів. Військові витрати Південної Кореї досягли 43,1 мільярда доларів.

Деякі країни Східної Європи також нарощували оборонні витрати. Зокрема, Україна витратила на цю сферу на 21 відсоток більше, ніж роком раніше, - 4,8 мільярда доларів. Витрати Польщі зросли на 8,9 відсотка - до 11,6 мільярда доларів. Витрати Болгарії, Латвії, Литви та Румунії також зросли (на 18-24 відсотка), йдеться у звіті SIPRI. Експерти інституту пов'язують це зростання з побоюваннями щодо дій Росії.

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