 Січнева інфляція в Єврозоні - найвища за всю історію спільної валюти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2022

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Новини

Січнева інфляція в Єврозоні - найвища за всю історію спільної валюти

У січні ціни на товари та послуги в країнах євро зросли на 5,1 відсотка - максимальний показник з 1999 року, коли було запроваджено єдину європейську валюту.

Покупець передає євробанкноту на ринку

В Єврозоні - рекордна інфляція

Інфляція у країнах Єврозони на початку 2022 року зросла до найвищого рівня з моменту запровадження єдиної європейської валюти у 1999 році. У січні споживчі ціни в Єврозоні в середньому збільшилися на 5,1 відсотка, порівняно з першим місяцем минулого року, повідомило в середу, 2 лютого, європейське статистичне відомство Євростат у Люксембурзі, пославшись на попередні дані.

У грудні інфляція в Єврозоні досягла п'яти відсотків, а на початок року економісти прогнозували зниження її темпів до 4,4 відсотка. Порівняно з попереднім місяцем, у січні ціни зросли ще 0,3 відсотка.

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Мета ЄЦБ - інфляція на рівні двох відсотків

Таким чином, показник інфляції ще більше віддалився від мети Європейського центробанку (ЄЦБ). Там вважають оптимальним для економіки рівень у два відсотка. При цьому за сценарієм ЄЦБ, у 2022 році зростання цін на товари та послуги має стабілізуватися та почати поступово знижуватися.

Висока інфляція здебільшого пов'язана з рекордним зростанням цін на енергоносії. У січні порівняно з тим самим місяцем 2021 року їхня вартість збільшилася на 28,6 відсотка, в грудні - на 25,9 відсотка. Ціни на продукти харчування, тютюнові вироби та алкогольні напої зросли на 3,6 відсотка. Без урахування трьох цих категорій споживчі ціни у січні підвищилися на 2,3 відсотки у річному обчисленні.

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