Сі закликав до відновлення прямого діалогу РФ та України

Сі закликав до відновлення прямого діалогу РФ та України8 липня 2024 р.
Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав великі держави "допомогти Росії та Україні відновити прямі мирні переговори". Як повідомляє державний китайський мовник CCTV, про це він заявив у понеділок, 8 липня, під час зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
"Міжнародне співтовариство повинно створити умови і надати допомогу двом сторонам для відновлення прямого діалогу і переговорів", - сказав Сі, додавши, що "тільки всі великі держави зможуть відновити прямий діалог і переговори".
"Тільки тоді, коли всі великі держави будуть використовувати позитивну, а не негативну енергію, світанок припинення вогню в цьому конфлікті може настати якнайшвидше", - зазначив він.
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Сі: В інтересах усіх сторін якнайшвидше припинити вогонь
Переговори Сі Цзіньпіна й Орбана "були зосереджені на поглибленому спілкуванні щодо української кризи". "Сі Цзіньпін високо оцінив зусилля Орбана з просування політичного вирішення української кризи і детально виклав погляди і пропозиції Китаю", - повідомляє CCTV.
Також зазначається, що Сі Цзіньпін наголосив, що "в інтересах усіх сторін якнайшвидше припинити вогонь і шукати політичне рішення".
"Зараз основна увага приділяється дотриманню трьох принципів: "не поширювати поле бою, не допускати ескалації війни і не підливати масла у вогонь з усіх боків", щоб якомога швидше охолодити ситуацію", - додав телеканал.