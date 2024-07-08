Сі закликав до відновлення прямого діалогу РФ та України

Лідер Китаю наголосив, що в інтересах усіх сторін якнайшвидше припинити вогонь і шукати політичне рішення.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав великі держави "допомогти Росії та Україні відновити прямі мирні переговори". Як повідомляє державний китайський мовник CCTV, про це він заявив у понеділок, 8 липня, під час зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

"Міжнародне співтовариство повинно створити умови і надати допомогу двом сторонам для відновлення прямого діалогу і переговорів", - сказав Сі, додавши, що "тільки всі великі держави зможуть відновити прямий діалог і переговори".

"Тільки тоді, коли всі великі держави будуть використовувати позитивну, а не негативну енергію, світанок припинення вогню в цьому конфлікті може настати якнайшвидше", - зазначив він.

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Сі: В інтересах усіх сторін якнайшвидше припинити вогонь

Переговори Сі Цзіньпіна й Орбана "були зосереджені на поглибленому спілкуванні щодо української кризи". "Сі Цзіньпін високо оцінив зусилля Орбана з просування політичного вирішення української кризи і детально виклав погляди і пропозиції Китаю", - повідомляє CCTV.

Також зазначається, що Сі Цзіньпін наголосив, що "в інтересах усіх сторін якнайшвидше припинити вогонь і шукати політичне рішення".

"Зараз основна увага приділяється дотриманню трьох принципів: "не поширювати поле бою, не допускати ескалації війни і не підливати масла у вогонь з усіх боків", щоб якомога швидше охолодити ситуацію", - додав телеканал.