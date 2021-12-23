 Швеція збудує сховище для ядерних відходів на сто тисяч років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.01.2022

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Новини

Швеція збудує сховище для ядерних відходів на сто тисяч років

Уряд Швеції визначився з місцем побудови сховища для відпрацьованого ядерного палива. Воно зберігатиметься серед гір на глибині 500 метрів сто тисяч років. 

Шведська АЕС Форсмарк-1

Шведська АЕС "Форсмарк-1"

Шведський уряд затвердив плани з побудови у країні сховища ядерних відходів. Про це у четвер, 27 січня, повідомила міністерка довкілля та енергетики Швеції Анніка Страндгелл.

"Швеція та Фінляндія - перші країни в світі, які взяли на себе відповідальність за ядерні відходи", - йдеться у заяві Страндгелл. Міністерка також зауважила, що сховище дозволить захистити шведську систему енергетики та у довгостроковій перспективі збереже робочі місця.

Майбутнє сховище буде розташовано на півдні Швеції у місті Форсмарк, неподалік від однієї з активних атомних станцій.  Відпрацьоване ядерне паливо зберігатиметься на глибині 500 метрів. Обсяг сховища становитиме 12 тисяч тонн. Ядерні відходи зможуть безпечно зберігатися сто тисяч років, стверджують у шведському уряді.
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Шведський уряд затвердив плани на побудову сховища, далі офіційне рішення має винести суд. Згідно із повідомленнями місцевих ЗМІ, до моменту побудови сховища можуть минути десятиліття. Існує також план побудувати завод у Оскарсхамні, де вироблятимуть контейнери для зберігання ядерного палива.

Питання заховання радіоактивних відходів - одна з найбільших проблем ядерної енергетики. Під час роботи ядерного реактора у ньому накопичується велика кількість радіоактивних ізотопів зі значним періодом напіврозпаду, які продовжуватимуть випромінювати радіацію ще тисячі років. Це і називається відпрацьованим радіоактивним паливом.

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