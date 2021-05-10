Швейцарці на референдумі відхилили екоініціативи та закон про захист клімату

Швейцарці на референдумі у неділю, 13 червня, відхилили дві екологічних ініціативи та закон про захист клімату.

Особливо несподіваним виявилося "ні" щодо закону - проти нього проголосували 51,6 відсотка жителів країни, які взяли участь у референдумі, повідомляє інформагенція dpa. Уряд та парламент країни упродовж років працювали над розробкою цього закону, який передбачав до 2030 року скорочення щорічного обсягу викидів CO2 вполовину від рівня 1990 року.

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У разі ухвалення цього закону бензин та дизельне пальне подорожчали б, а за авіаперельоти жителям країни, залежно від маршруту, довелося б сплачувати більшу суму - до 120 франків (приблизно 110 євро в перерахунку). Тим самим тепер незрозуміло, як Швейцарія планує виконувати свої зобов'язання в рамках Паризької кліматичної угоди. Для порівняння: Німеччина має намір до 2030 року скоротити викиди CO2 порівняно з 1990 роком на 65 відсотків.

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"Ні" також аграрним ініціативам

Винесені на рефрендум аграрні ініціативи мали на меті передусім утвердження у Швейцарії виробництва біопродуків. Одна ініціатива передбачала ненадання субсидій фермерам, які використовують для боротьби з шкідниками синтетичні засоби. А інша ініціатива передбачала повну заборону синтетичних пестицидів та перетворення Швейцарії на 100-відсоткового виробника біопродукції. Обидві ініціативи відхилили приблизно 61 відсотком голосів.

Натомість підтримали на референдумі закон про протидію тероризму, який дає більше повноважень поліції, - за його схвалення проголосували 57 відсотків учасників плебісциту.

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А закон, який регулює компенсації підприємцям та діячам культури втрат, спричинених пандемією коронавірусної хвороби, підтримали 60 відсотків. За оцінками, обсяг передбачених компенсацій сягає 35 мільярдів євро. Противники закону критикували серед іншого субвенції ЗМІ.