 Швейцарія відмовилась від розробки рамкового договору з ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2021

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Новини

Швейцарія відмовилась від розробки рамкового договору з ЄС

Переговори між Щвейцарією та ЄС тривали з 2014 року, однак сторони не могли узгодити питання міграції та соціальні аспекти, пов'язані з переміщенням робочої сили.

Schweiz lässt geplantes Rahmenabkommen mit der EU platzen

Представники Європейського Союзу шкодують через рішення Швейцарії припинити переговори, які тривають з 2014 року, про розробку єдиної рамкової угоди, що регламентувала б відносини між ними. "Без цього рамкового договору модернізація поточних відносин унеможливиться", - заявили в середу, 26 травня, в Єврокомісії.

Тепер Євросоюз більше автоматично не визнаватиме швейцарську реєстрацію лікарських засобів. Також припиняються переговори про допуск Швейцарії на європейський ринок електроенергії.

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Глава Єврокомісії відомовилася говорити з президентом Швейцарії

Про відмову від подальших переговорів з Євросоюзом в середу оголосив президент Швейцарії, який заявив, що хотів особисто повідомити про це голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), однак та не прийняла його пропозицію розмови. Водночас він направив фон дер Ляєн лист, в якому наголосив, що Швейцарія хоче поглиблювати і підтримувати відносини з ЄС.

Переговори про угоду, яка вже у 2018 році була вироблена в загальних рисах і передбачала автоматичний процес адаптації до змін європейських норм, зайшли в глухий кут на тлі протидії швейцарських профспілок і деяких політичних партій. Зокрема Швейцарія ставила під сумнів норми про державну допомогу, прагнула захистити високі зарплати в країні і не допустити жителів ЄС до швейцарських соціальних виплат, пише агенція dpa.

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