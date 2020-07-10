 Швейцарці проголосували проти припинення вільного пересування з ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2020

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Швейцарці проголосували проти припинення вільного пересування з ЄС

На референдумі в Швейцарії більшість виборців проголосували проти пропозиції Швейцарської народної партії щодо припинення вільного пересування з країнами Євросоюзу.

Прикордонний знак на кордоні між Німеччиною і Швейцарією

Прикордонний знак на кордоні між Німеччиною і Швейцарією

Під час референдуму в неділю, 27 вересня, швейцарці проголосували проти перегляду угоди з Європейським Союзом про вільне пересування. Це демонструють перші екзитполи, повідомляє швейцарський мовник SRF.

Згідно з оцінками телеканалу, проти ініціативи, яку висунули у Швейцарській народній партії (SVP), висловилися 63 відсотки тих, хто проголосував. При цьому можлива похибка опитування знаходиться в межах трьох відсоткових пунктів, стверджують у SRF.

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"Загроза" для ринку праці у Швейцарії

Ініціатори з консервативної SVP пояснювали необхідність переглянути угоду з ЄС потребою обмежити кількість громадян Європейського Союзу з правом на проживання та роботу в Швейцарії, аби покласти край "неконтрольованій міграції", що "загрожує ринку праці". Це також, мовляв, загрожує системі соціального забезпечення, яка не витримує навантаження, адже населення країни збільшилося з 1990 року майже на чверть.

"Великобританія була повноправним членом Європейського Союзу. А тепер вони у розлученні. Ми ж просто дружимо з ЄС і збираємося цю дружбу видозмінити", - заявляв раніше депутат Швейцарській народній партії Ів Нідеггер.

Опоненти виступали за збереження відносин з ЄС

Своєю чергою противники ініціативи заявляли, що відмова від вільного пересування з країнами Євросоюзу може завдати шкоди особливим відносинам з ЄС, особливо, якщо це залишить Швейцарію без доступу до єдиного європейського ринку.

Втім, дані соціологічних опитувань напередодні референдуму пророкували, що ініціатива SVP не набере належної підтримки. Очікувалося, що 65 відсотків швейцарців проголосують проти.

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