У Женеві запровадять мінімальну зарплатню на рівні 23 франки на годину

У швейцарському кантоні Женева на місцевому референдумі, що відбувся у неділю, 27 вересня, жителі підтримали ініціативу щодо запровадження мінімальної заробітної плати (ЗП) в одному з найдорожчих для життя міст світу. Вона має становити 23 швейцарських франки (у перерахунку 21 євро або 25 доларів США) на годину, повідомляє агентство AFP.

У підсумку Женева стане після Юри і Невшателя третім з 26-ти кантонів Швейцарії, де запровадять мінімальну заробітну плату.

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Проти законодавчого закріплення розміру мінімальної ЗП виступав уряд кантону і правоцентристські партії. Натомість її підтримали політичні сили лівого спектру.

За подібну ініціативу у Женеві раніше голосували вже двічі, але обидва рази виборці відмовлялися підтримати її. Утім, значною мірою через негативні наслідки пандемії коронавірусу для економіки цього разу ініціативу профспілок підтримали 58 відсотків тих, хто проголосував. Останнім часом у Женеві все більш помітними стали черги людей в очікуванні роздачі продуктів або інших товарів першої необхідності, зазначає AFP.

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Як стверджували профспілки, що стояли за цією ініціативою, в Женеві неможливо жити гідно, заробляючи менше 23 швейцарських франків на годину, або 4086 франків на місяць за повного 41-годинного робочого тижня. Для прикладу, оренда типової трикімнатної квартири в Женеві становить не менше 3000 франків, а чашка кави коштує чотири або п'ять франків.

У франкомовних кантонах Юра та Невшатель мінімальну ЗП встановили на рівні 20 франків на годину. Очікується, що наступного року на місцевому референдумі за ініціативу щодо запровадження мінімальної ЗП на рівні 23 франків на годину голосуватимуть жителі кантону Базель-Штадт. У разі підтримки ініціативи він стане першим німецькомовним кантоном, де законодавчо закріплять мінімальну оплату праці.

Найдорожчі міста світу-2019 1 місце: Париж Місто кохання, місто вогнів - а тепер, разом із Гонконгом і Сінгапуром, ще й найдорожче місто світу. Такими є результати рейтингу, складеного Economist Intelligence Unit, аналітичним центром концерну Economist, до якого належить і однойменний британський економічний тижневик. Те, що перше місце розділили між собою три міста, трапилося уперше за 30 років.

Найдорожчі міста світу-2019 1 місце: Гонконг Складаючи рейтинг, його автори проаналізували більше 150 пунктів стосовно 133 міст. Скільки коштує їжа, оренда житла, громадський транспорт або одяг? Як змінювалися ціни за кожним із цих пунктів? У Гонгконзі ціни упродовж минулого року зростали настільки стрімко, що місто опинилося на першій сходинці рейтингу.

Найдорожчі міста світу-2019 1 місце: Сінгапур Багато туристів полюбляють робити зупинку в цьому місті, перш ніж вирушити далі у мандрівку Азією. Сінгапур очолює рейтинг найдорожчих міст планети вже багато років. Місто є найважливішим фінансовим центром Азії, а також магнітом світового шопінгу. У настільки привабливому місті, у першу чергу, зростає потреба у квадратних метрах. А попит на житло спричиняє зростання цін.

Найдорожчі міста світу-2019 4 місце: Цюрих Ще рік тому це швейцарське місто посідало друге місце рейтингу. У 2019-му ж воно опинилося "лише" на четвертому місці. За даними аналітиків, Цюрих уже багато років є одним із найдорожчих міст планети. Дорожнеча стосується, у першу чергу, дозвілля. Маленька пляшка пива тут коштує в середньому 3,25 долара. Для порівняння, десять років тому вона коштувала 1,68 долара США.

Найдорожчі міста світу-2019 5 місце: Осака і Женева Японське місто Осака (на фото) ділить зі швейцарською Женевою п'яте місце рейтингу. У порівнянні до рейтингу минулого року Осака надолужила одразу шість пунктів. Вартість життя тут нині дуже висока. Натомість місто ООН Женева знову і знову потрапляє у топ-десять даного рейтингу. Кілограмова буханка хліба коштує тут у середньому 6,06 долара, а 2018 року - навіть 6,45 долара США.

Найдорожчі міста світу-2019 7 місце: Нью-Йорк, Копенгаген, Сеул Нью-Йорк (на фото), Копенгаген та Сеул цьогоріч розділили сьому сходинку в рейтингу найдорожчих міст світу. Усі вони регулярно потрапляють до першої десятки рейтингу. У Копенгагені, наприклад, висока вартість життя пов'язана з дорожнечею дозвілля і транспорту. Нью-Йорк піднявся у рейтингу на шість сходинок. Це пояснюється, серед іншого, зміцненням курсу долара США, який спричинив зростання цін.

Найдорожчі міста світу-2019 10 місце: Тель-Авів Тель-Авів - це єдине місто Близького Сходу, яке потрапило до топ-десять цьогорічного рейтингу найдорожчих міст світу. Однією з найвагоміших статей витрат у цьому ізраїльському місті є автомобілі: купівля, страхування і технічне обслуговування коштують неабияких грошей.

Найдорожчі міста світу-2019 10 місце: Лос-Анджелес Лос-Анджелес разом із Тель-Авівом замикає першу десятку цьогорічного рейтингу. Минулого року місто ще займало 14 сходинку. Однак вартість життя у Лос-Анджелесі зросла настільки, що місто, в якому живе багато акторів та митців, опинилося серед найдорожчих у світі.

Найдорожчі міста світу-2019 133 місце: Каракас Це місто у Венесуелі посідає останню сходинку рейтингу через те, що у Каракасі, як і у Венесуелі загалом, економічна ситуація за останній рік дуже сильно погіршилася. Гіперінфляція і крах громадської інфраструктури - це лише два чинники, які хоч і роблять життя в місті дешевим, однак ситуацію місцевих мешканців вони дуже ускладнюють. Автор: Дженніфер Ваґнер

