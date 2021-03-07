Швейцарці проголосували за заборону повного закриття обличчя

У Швейцарії в неділю, 7 березня, відбувся референдум, на якому 51,2 відсотка виборців проголосували за заборону повного закриття обличчя в громадських місцях. Проти висловилися 48,8 відсотка громадян Швейцарії, які прийшли на референдум. Явка склала 51,4 відсотка.

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Проголосований припис передбачає заборону на носіння у громадських місцях (крім культових споруд) будь-якого одягу, що повністю закриває обличчя: нікабу, паранджі чи балаклави. Тобто він стосуватиметься не лише мусульманок, але й демонстрантів чи футбольних фанатів, які часто закривають обличчя балаклавами. Утім, об'єднання, яке ініціювало цей референдум, не приховувало свого критичного ставлення до ісламу.

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Зокрема, у 2009 році це об'єднання через референдум домоглося заборони будівництва нових мінаретів у Швейцарії. Саме з цих веж у мечетях закликають мусульман до молитви. Це об'єднання є правоконсервативним і, за словами його членів, прагне запобігти ісламізації Швейцарії.

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За офіційними даними, частка мусульман у Швейцарії у 2018 році становила 5,3 відсотка. Всього ж нікаб у Швейцарії носять, за оцінками, до 30 жінок. Уряд країни закликав громадян відхилити цю ініціативу.