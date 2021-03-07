 Швейцарці проголосували за заборону повного закриття обличчя | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2021

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Новини

Швейцарці проголосували за заборону повного закриття обличчя

На референдумі в Швейцарії 51,2 відсотка виборців проголосували за заборону повного закриття обличчя. Явка склала 51,4 відсотка.

Щвейцарці проголосували за заборону закривати обличчя в громадських місцях

Щвейцарці проголосували за заборону закривати обличчя в громадських місцях. На фото - плакат з закликом "зупинити екстремізм"

У Швейцарії в неділю, 7 березня, відбувся референдум, на якому 51,2 відсотка виборців проголосували за заборону повного закриття обличчя в громадських місцях. Проти висловилися 48,8 відсотка громадян Швейцарії, які прийшли на референдум. Явка склала 51,4 відсотка.

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Проголосований припис передбачає заборону на носіння у громадських місцях (крім культових споруд) будь-якого одягу, що повністю закриває обличчя: нікабу, паранджі чи балаклави. Тобто він стосуватиметься не лише мусульманок, але й демонстрантів чи футбольних фанатів, які часто закривають обличчя балаклавами. Утім, об'єднання, яке ініціювало цей референдум, не приховувало свого критичного ставлення до ісламу.

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Зокрема, у 2009 році це об'єднання через референдум домоглося заборони будівництва нових мінаретів у Швейцарії. Саме з цих веж у мечетях закликають мусульман до молитви. Це об'єднання є правоконсервативним і, за словами його членів, прагне запобігти ісламізації Швейцарії.

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За офіційними даними, частка мусульман у Швейцарії у 2018 році становила 5,3 відсотка. Всього ж нікаб у Швейцарії носять, за оцінками, до 30 жінок. Уряд країни закликав громадян відхилити цю ініціативу.

  • Різновиди мусульманського жіночого одягу та головних уборів

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Велика різноманітність

    Відмінності в деяких елементах традиційного мусульманського жіночого одягу часом здаються незначними. Не дивно, що багато хто нерідко плутає нікаб з паранджею або чадрою. Крім того, жінки часто носять різні елементи одягу в поєднанні, що тільки посилює плутанину. Чим відрізняються традиційні головні убори й елементи одягу мусульманок - у галереї DW.

  • Жінка у шейлі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Шейла

    Довгий прямокутний шарф, який вільно обертають навколо голови і кладуть на плечі. Шейли бувають різних кольорів. Такий варіант головного убору найбільш розповсюджений у країнах Персидської затоки.

  • Жінка у хіджабі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Хіджаб

    У більш широкому розумінні хіджаб - це будь-який одяг, який відповідає нормам шаріату. Однак у західних країнах хіджабом називають традиційну жіночу мусульманську хустку, яка повністю закриває волосся, вуха та шию і в більшості випадків злегка вкриває плечі. Обличчя при цьому залишається відкритим.

  • Жінка у хіджабі аміра

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Хіджаб аміра

    Цей головний убір складається із двох частин. Одна з них щільно облягає голову на зразок шапочки, інша - це шарф у формі рукава, який вдягають зверху, щоб закрити плечі. Саме слово "аміра" перекладається з арабської як "принцеса".

  • Жінка у хімарі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Хімар

    Накидка з прорізом для обличчя, яка закриває волосся, вуха і плечі та доходить до талії. Хімар поширений на Близькому Сході і в Туреччині.

  • Жінка у чадрі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Чадра

    Довге покривало, що закриває усе тіло з голови до п'ят. Чадра ніяк не кріпиться до одягу і не має застібок, жінка зазвичай сама притримує її руками. Чадра обличчя не закриває, але за бажання жінка може зробити це краєм покривала. Її часто носять у поєднанні з нікабом. Поширена в Ірані.

  • Жінка у нікабі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Нікаб

    Головний убір чорного кольору, який повністю закриває обличчя та волосся, залишаючи лише проріз для очей. Нікаб поєднують з іншими видами традиційного мусульманського одягу, наприклад, з абаєю - довгою сукнею з рукавами і без паска. Найчастіше нікаб носять у країнах Персидської затоки, Ємені і Пакистані.

  • Жінка у паранджі

    Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?

    Паранджа

    Довге покривало, яке повністю вкриває тіло та обличчя. Проріз для очей в паранджі закритий щільною сіткою - чачваном. Цей вид одягу розповсюджений у Середній Азії та Афганістані.

    Автор: Ута Штайнвер, Ольга Войтович


Дивитись відео 03:34

Заборона нікаба в Данії: чоловіки-мусульмани "за" (03.08.2018)

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