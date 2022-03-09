Білорусь заявляє, що ЧАЕС під напругою - "Енергоатом" заперечує

У Білорусі заявляють, що під'єднали Чорнобильську атомну електростанцію (ЧАЕС) до електрики за допомогою підстанції в білоруському Мозирі. Про це у четвер, 10 березня, заявило білоруське державне інформаційне агентство "БелТА" із посиланням на міністерство енергетики країни.

Натомість українська корпорація "Енергоатом" заперечує це, опублікувавши скріншот повідомлення білоруського Міненерго із написом "FAKE".

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Під'єднання ЧАЕС до Білорусі

У четвер, 10 березня, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що доручив білоруським спеціалістам під'єднати ЧАЕС до живлення. Це сталося на тлі інформації з українського боку, що ЧАЕС через бойові дії є знеструмленою і що її під'єднали до дизельних електрогенераторів, що діятимуть лише 48 годин.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловлювало глибоку занепокоєність з цього приводу та заявляло, що відсутність електрики на ЧАЕС призведе до погіршення радіаційної безпеки на майданчику, але не вбачало критичної загрози. Також агентство повідомляло, що перестало отримувати дані від систем безпеки моніторингу ядерного матеріалу, які встановлені на Чорнобильській АЕС та Запорізькій АЕС. Обидві є захопленими російськими військовими.

У четвер гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі перебував в Анталії, де брав участь у переговорах глав МЗС Росії та України. Темою була безпека атомних електростанцій в Україні.