Жадан вступив до лав Сил оборони України

Український поет, письменника та музикант Сергій Жадан приєднався до лав 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія".

Український письменник, поет та фронтмен гурту "Жадан і собаки" Сергій Жадан підтвердив, що приєднався до лав Сил оборони України.

"Вступив до лав 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія". Проходжу вишкіл. Служу українському народу", - написав він у Facebook у четвер, 6 червня.

Про аналогічне рішення повідомив інший учасник гурту "Жадан і собаки" Євген Турчинов.

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