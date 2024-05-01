Сенат США схвалив заборону імпорту російського урану

У Солучених Штатах планують розвивати власне виробництво ядерного палива. Сенат схвалив законопроєкт про заборону імпорту урану з РФ. Він очікує підпису президента Байдена

Сенат США одноголосно схвалив законопроєкт про заборону імпорту російського урану. Про це повідомило агентство Reuters у вівторок, 30 квітня. Палата представників (нижня палата парламенту США) схвалила законопроєкт ще у грудні.

Уран використовується для живлення комерційних ядерних реакторів, які виробляють електроенергію. Заборона імпорту розпочнеться через 90 днів після того, як закон набере чинності. Для цього його має підписати президент США Джо Байден.

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Законопроєкт містить положення про винятки у випадку загрозливої нестачі урану для реакторів в США. Він також вивільняє 2,7 мільярда доларів, виділених попереднім законодавством на розвиток американської уранової переробної промисловості.

За даними Управління енергетичної інформації США, у 2022 році американські атомні електростанції імпортували близько 12 відсотків урану з Росії. "Вайомінг має уран, щоб замінити російський імпорт, і ми готові його використовувати", - заявив сенатор США Джон Баррассо, провідний республіканець у Комітеті з питань енергетики Сенату, який представляє штат Вайомінг. "Наше двопартійне законодавство допоможе припинити фінансування російської військової машини, відродити американське виробництво урану і стимулювати інвестиції в американський ланцюжок поставок ядерного палива", - сказав він.

Минулого тижня президент США підписав закон про зовнішню допомогу, який передбачає надання мільярдної допомоги Україні для захисту проти російської агресії. Очікується, що Байден також підпише і закон про імпорт урану.