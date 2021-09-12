Секретар РНБО Данілов виступає за перехід України на латиницю

Україна має позбутися кирилиці й перейти на латиницю, а англійська мова має стати обов'язковою для вивчення з дитсадка, переконаний секретар РНБО Олексій Данілов.
Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає, що Україна має позбутися кирилиці й перейти на латиницю, а англійська мова має стати обов'язковою для вивчення з дитячого садка. Про це Данілов розповів у інтерв'ю "Радіо Свобода", опубліковане в суботу, 11 вересня.
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"Я за (запровадження латиниці - Ред.). Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, нам треба позбутися кирилиці й перейти на латиницю", - переконаний секретар РНБО.
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Крім того, Данілов наголосив на важливості вивчення англійської мови змалку. "Те, що стосується мови, ви знаєте мою позицію. Я за дві мови в нашій країні. Англійська мова має бути обов'язковою. Тому що, якщо ми говоримо про цивілізований світ, то англійська мова - це мова цивілізованого спілкування. І ми маємо розуміти, що англійську мову повинні знати всі. Хто вже літній, складно, але це одна справа, а в дитячих садках, в школах це має бути", - зазначив секретар РНБО.
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