Sea Breeze 2019: не провокація, а фактор стримування (відео)

Sea Breeze 2019: чи захистять США Україну - інтерв’ю з командуванням есмінця США (05.07.2019)

У навчаннях Sea Breeze 2019 бере участь один з найбільш оснащених есмінців 6-го флоту США USS Carney. Серед його командорів - 39-ти річний Даглас Рено, який має українське походження. Чи готові американці встати на захист України, де сто років тому жили його родичі? Ексклюзивне інтерв’ю DW.