Sea Breeze 2019: не провокація, а фактор стримування (відео)

Чи готові США захистити Україну, навіщо потрібні міжнародні навчання Sea Breeze 2019 та яка роль Росії? Про це ексклюзивне інтерв'ю DW командира есмінця USS Carney українського походження Дагласа Рено.
Загалом у міжнародних навчаннях Sea Breeze 2019 взяли участь понад тридцять кораблів з 19-ти країн світу
Кореспондентка DW побувала на американському есмінці Carney, де зустрілася із заступником командира есмінця українського походження Дагласом Рено. Вона розпитала його про Sea Breeze 2019, ситуацію в Чорному морі, українських моряків, російські дії в Азовському морі та політику Кремля.
Під час міжнародних військових навчань Sea Breeze-2019 DW вийшла в море на есмінці USS Carney і побачила, як відбуваються маневри НАТО та України під наглядом Росії. Репортаж DW про американських моряків у Чорному морі. (08.07.2019)
Чорноморський флот РФ проводить маневри на тлі 12-денних навчань НАТО Sea Breeze. Кореспондентка DW повідомляє про безперервне слідування російських кораблів і авіації за натовськими. (05.07.2019)
Дії Росії в акваторії Чорного моря змусили змінити план українсько-американських військових навчань Sea Breeze 2019, повідомили в Держприкордонслужбі. (01.07.2019)