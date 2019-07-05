 Sea Breeze-2019: есмінець США під час військових навчань (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 08.07.2019

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Sea Breeze-2019: есмінець США під час військових навчань (відео)

Під час міжнародних військових навчань Sea Breeze-2019 DW вийшла в море на есмінці USS Carney і побачила, як відбуваються маневри НАТО та України під наглядом Росії. Репортаж DW про американських моряків у Чорному морі.

В міжнародних навчаннях Sea Breeze-2019 беруть участь 19 країн. Свій есмінець HMS Duncan надіслала і Великобританія

В міжнародних навчаннях Sea Breeze-2019 беруть участь 19 країн. Свій есмінець HMS Duncan надіслала і Великобританія

Останні хвилини перед виходом з українського порту в Одесі. Американський есмінець USS Carney - один з найкраще оснащених в 6-ому флоті США. Він прийшов у Чорне море для участі у міжнародних навчаннях "Сібриз 2019". Карін Лі керує системою запуску ракет і продемонструвала кореспондентці DW життя на есмінці під час військових навчань.

 

DW.COM

У Чорному морі одночасно проходять військові навчання Росії і НАТО

Чорноморський флот РФ проводить маневри на тлі 12-денних навчань НАТО Sea Breeze. Кореспондентка DW повідомляє про безперервне слідування російських кораблів і авіації за натовськими. (05.07.2019)  

План військових маневрів Sea Breeze 2019 змінили через дії РФ - Київ

Дії Росії в акваторії Чорного моря змусили змінити план українсько-американських військових навчань Sea Breeze 2019, повідомили в Держприкордонслужбі. (01.07.2019)  

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Під час міжнародних військових навчань Sea Breeze-2019 DW вийшла в море на есмінці USS Carney та побачила, як відбуваються маневри НАТО, України та союзників під наглядом збройних сил Росії. Репортаж DW про навчання та життя американських моряків у Чорному морі.