Sea Breeze-2019: есмінець США під час військових навчань (відео)

Під час міжнародних військових навчань Sea Breeze-2019 DW вийшла в море на есмінці USS Carney і побачила, як відбуваються маневри НАТО та України під наглядом Росії. Репортаж DW про американських моряків у Чорному морі.
В міжнародних навчаннях Sea Breeze-2019 беруть участь 19 країн. Свій есмінець HMS Duncan надіслала і Великобританія
Останні хвилини перед виходом з українського порту в Одесі. Американський есмінець USS Carney - один з найкраще оснащених в 6-ому флоті США. Він прийшов у Чорне море для участі у міжнародних навчаннях "Сібриз 2019". Карін Лі керує системою запуску ракет і продемонструвала кореспондентці DW життя на есмінці під час військових навчань.
Чорноморський флот РФ проводить маневри на тлі 12-денних навчань НАТО Sea Breeze. Кореспондентка DW повідомляє про безперервне слідування російських кораблів і авіації за натовськими. (05.07.2019)
Дії Росії в акваторії Чорного моря змусили змінити план українсько-американських військових навчань Sea Breeze 2019, повідомили в Держприкордонслужбі. (01.07.2019)
НАТО проводить найбільші військові навчання з часів "холодної війни" - Trident Juncture-2018. У Норвегії Альянс відпрацьовує сценарій колективної оборони та готується протидіяти гібридним і кіберзагрозам. (25.10.2018)