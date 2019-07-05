Sea Breeze-2019: есмінець США під час військових навчань (відео)

Останні хвилини перед виходом з українського порту в Одесі. Американський есмінець USS Carney - один з найкраще оснащених в 6-ому флоті США. Він прийшов у Чорне море для участі у міжнародних навчаннях "Сібриз 2019". Карін Лі керує системою запуску ракет і продемонструвала кореспондентці DW життя на есмінці під час військових навчань.