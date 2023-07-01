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СБУ повідомила про підозру російському пропагандисту Мардану

Ольга Журавльова
14 хв. тому

В Україні провели мовно-лінгвістичну експертизу слів пропагандиста з РФ Мардана і оголосили йому підозру за трьома статтями ККУ.

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Gedenktafel I SBU I Kateryna Handziuk
Фото: Photoshot/picture alliance

Служба безпеки України (СБУ) заявила, що зібрала доказову базу на російського пропагандиста Сергія Ключенкова (більш відомого під псевдонімом Сергій Мардан), який закликав до геноциду українського народу.

Він є одним з ключових блогерів прокремлівського пропагандистського видання "Комсомольская правда", а також бере активну участь в ток-шоу на телеканалі "Соловьёв live", вказує СБУ. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Мардан публічно підтримав  війну проти України і виправдовував  воєнні злочини РФ.

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"Задокументовано, що зловмисник постійно агітував за проведення масових репресій проти цивільного населення України. В одному з прямих ефірів він запропонував  створити концтабори для мешканців тимчасово окупованої України, які чинять супротив", - йдеться у повідомленні.

СБУ ініціювала мовно-лінгвістичні експертизи, які підтвердили факти злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі оголосили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, які передбачають до восьми років ув'язнення.

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