 САП відкрила кримінальне провадження через відео з братом Єрмака | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2020

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САП відкрила кримінальне провадження через відео з братом Єрмака

Кримінальне провадження зареєстровано за фактом можливого зловживання впливом у Офісі президента під час призначення осіб на посади до органів держвлади, повідомляють у антикорупційній прокуратурі.

Керівник САП Назар Холодницький

Керівник САП Назар Холодницький

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційних злочинів під час призначення осіб до органів державної влади. Про це в понеділок, 30 березня, повідомляється на Facebook-сторінці САП.

"Заступник генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький зареєстрував кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади до органів державної влади", - йдеться у повідомленні САП.

У САП повідомили, що до них надійшло звернення народного депутата України Гео Лероса щодо вчинення корупційних злочинів під час призначення конкретних осіб на посади голови обласної державної адміністрації (ОДА) та директора державного підприємства.

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"У своєму зверненні народний депутат просить перевірити причетність керівництва Офісу президента України до вчинення вказаного злочину", - йдеться в повідомленні відомства.

У САП зазначають, що 30 березня 2020 року відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 369-2 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування доручено детективам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Раніше народний депутат України з фракції "Слуга народу" Гео Лерос направив звернення директору НАБУ Артему Ситнику з проханням перевірити і дати оцінку інформації, що міститься у відеозаписах, де людина, схожа на брата голови Офісу президента Андрія Єрмака, Дениса, нібито обговорює питання призначення певних осіб на державні посади.

29 березня депутат Лерос оприлюднив на своїй сторінці у Facebook кілька коротких відеозаписів, на яких людина, схожа на брата Єрмака, Дениса, обговорює питання призначення на державні посади. Згідно з таймінгом на відео, записи нібито були зроблені в серпні, вересні, жовтні 2019 року.

Керівник Офісу президента Єрмак у відповідь заявив, що подасть заяви до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань у зв'язку з поширеними депутатом Леросом відеозаписами. "Я хочу, щоб було проведено всебічне розслідування обставин проведення цих записів, передусім їхньої достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовлення це робив, як ці записи опинилися у Гео Лероса", - написав Єрмак на своїй сторінці у Facebook.

У СБУ та ДБР поки що не надали жодної інформації на запит агентства "Інтерфакс-Україна" щодо цього питання.

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