 Санкції щодо Росії потенційно не заважають надавати їй гумдопомогу - ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2020

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Санкції щодо Росії потенційно не заважають надавати їй гумдопомогу - ЄС

Запроваджені ЄС санкції щодо Росії не перешкоджають наданню потенційної гумдопомоги Росії для боротьби з коронавірусом, наголосили в зовнішньополітичній службі ЄС. Сама РФ поки що про гумдопомогу від ЄС не просить.

Санкції ЄС проти Росії

У зовнішньополітичній службі ЄС не бачать жодних перешкод для потенційного надання Росії гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом. І нинішній режим санкцій Євросоюзу проти РФ не завадить. Про це у вівторок, 12 травня, повідомив кореспонденту DW речник зовнішньополітичної служби ЄС.

"Запроваджені щодо Росії (влітку 2014 року. - Ред.) санкції стосуються дій, які підривають територіальну цілісність України, а також порушень міжнародного права у зв'язку з анексією Криму та подіями у Східній Україні. Ці санкції не перешкоджають потенційній гуманітарній допомозі - яку Росія на даному етапі не потребує та про яку вона не просила", - заявив речник служби.

Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, станом на 12 травня в РФ зафіксовано понад 232 тисячі випадків зараження коронавірусом, що є другим показником у світі після США, де підтверджено понад 1,35 мільйона випадків зараження коронавірусом. 

Допомога для підсанкційних

Цього ж дня заступник голови Європейської Комісії (ЄК) Валдіс Домбровскіс запевнив журналістів, що Євросоюз надаватиме гумдопомогу для боротьби з коронавірусом навіть підсанкційним країнам і регіонам. "Гуманітарна допомога може підтримати нужденних навіть за наявності санкцій - ці дві речі не є несумісними", - пояснив Домбровскіс, цитує агенція новин "Інтерфакс".

Єврокомісія уже опублікувала інструкцію про порядок надання гуманітарної допомоги Сирії, котра також перебуває під санкціями ЄС.

Поставки обладнання та матеріалів

Керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель переконаний, що "санкції не мусять перешкоджати постачанню обладнання та матеріалів, необхідних у глобальній боротьбі проти пандемії коронавірусу". Він додав: "Санкції ЄС передбачають гуманітарні винятки і повністю відповідають всім зобов'язанням за міжнародним правом".

Так само комісар ЄС з антикризового управління Янез Ленарчич наголосив на важливості цієї інструкції. "Забезпечення ясності - це крок вперед до вирішення багатьох проблем, з якими стикаються гуманітарні організації при наданні допомоги на місцях в таких ситуаціях, як в Сирії", - визнав Ленарчич.

Жодних негативних наслідків для цивільного населення

Оприлюднена інструкція - перший з подібних документів, мета яких - "дати практичні вказівки щодо того, як дотримуватися санкції ЄС при наданні гуманітарної, особливо медичної допомоги, для боротьби з пандемією коронавірусу", - зазначається в комюніке Єврокомісії.

"Санкції ЄС є інструментом зовнішньої політики і спрямовані на підтримку універсальних цінностей, як-от збереження миру, зміцнення міжнародної безпеки, зміцнення та підтримка демократії, міжнародного права та прав людини, - наголошується в комюніке Єврокомісії. - Вони націлені проти тих, чиї дії ставлять під загрозу ці цінності. При цьому санкції уникають негативних наслідків для цивільного населення".

Ця записка, на думку ЄК, повинна полегшити задачу гуманітарних операторів в Сирії, прискорити поставки обладнання та іншої допомоги для боротьби з пандемією коронавірусу в цій країні.

Документ адресований усім суб'єктам, що беруть участь в поставках гуманітарної допомоги. Це державні органи членів ЄС, що наглядають за режимом санкцій, а також державні і приватні оператори (донори, неурядові організації, банки тощо). Їхні дії мають відповідати санкціям ЄС.

Комюніке нагадує, що в даний час в ЄС діє близько 40 різних режимів санкцій.

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