Румунія на шляху до лідерства у видобутку газу в ЄС

Ухвалено остаточне інвестиційне рішення про освоєння газового родовища Neptun Deep у Чорному морі. Війна Росії проти України вдихнула нове життя в проєкт, що буксував.

"Завдяки Neptun Deep Румунія стане найбільшим виробником природного газу в ЄС і надійним джерелом енергії для всього регіону", - заявив голова правління австрійської нафтогазової компанії OMV Альфред Штерн (Alfred Stern), оголошуючи 21 червня про ухвалення остаточного інвестиційного рішення щодо освоєння відкритого ще 2012 року родовища в Чорному морі. Проєкт довго пробуксовував, але тепер покликаний з 2027 року значною мірою замінити російський газ у всій Південно-Східній Європі.

Румунії довелося змінити податкове законодавство

Інвестиції в проєкт можуть сягнути 4 мільярдів євро. Половину з них візьме на себе контрольована австрійською OMV румунська фірма OMV Petrom, іншу половину інвестує компанія Romgaz. Вона на 70 відсотків належить румунській державі і є найбільшим постачальником природного газу в країні.

До того ж, уряд і пенсійний фонд Румунії володіють загалом понад 42 відсотками акцій компанії OMV Petrom, в якій австрійському концерну належить контрольний пакет у 51 відсоток. Таким чином, основним інвестором в освоєння родовища фактично виявиться румунська держава. Тож не дивно, що в Бухаресті майже ціле десятиліття висловлювалися політичні сумніви щодо доцільності проєкту.

Однак повномасштабна російська агресія проти України в лютому 2022 року і енергетична криза в ЄС, що розпочалася потім, розвіяли ці сумніви. Румунська влада прискорила створення необхідних для проєкту правових рамок, зокрема ухвалила нове податкове законодавство. За колишніх ставок рентабельність освоєння Neptun Deep викликала великі сумніви. Тому американська корпорація ExxonMobil торік за 1 мільярд євро продала компанії Romgaz свою 50-відсоткову частку в цьому морському родовищі.

Для глави OMV і одночасно голови наглядової ради OMV Petrom Альфреда Штерна реформа податкового законодавства Румунії була ключовою умовою для ухвалення остаточного інвестиційного рішення. Румунська дочірня фірма австрійського концерну буде оператором родовища Neptun Deep, яке розташоване приблизно за 160 кілометрів від узбережжя на глибинах від 100 до 1000 метрів.

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Румунський газ піде в сусідні країни

Як повідомляє OMV, у найближчі три-чотири роки належить побудувати бурову платформу, пробурити під водою десять свердловин, встановити три підводні виробничі системи з відповідними трубопроводами, прокласти основний трубопровід до берега в районі міста Тузла і встановити там газовимірювальну станцію. Після цього можна буде приблизно десять років експлуатувати родовище Neptun Deep, запаси якого оцінюють у 100 мільярдів кубометрів.

Такі обсяги значно перевищать потреби Румунії, тому Альфред Штерн одразу ж зробив акцент на експортному потенціалі родовища, заявивши, що воно стане джерелом енергії "для всього регіону". Йдеться про Балканський півострів або, інакше кажучи, про Південно-Східну Європу. Тут деякі країни до останнього часу особливо сильно залежали від "Газпрому", наприклад Молдова чи Болгарія.

У недалекому майбутньому Румунія зможе збільшити поставки трубопровідного газу цим та іншим своїм сусідам. Таким чином вона складе додаткову конкуренцію Росії в регіоні, куди "Газпром" постачає зараз газ через другу нитку "Турецького потоку". Трубопровід під назвою "Балканський потік" йде через Болгарію в Сербію та Угорщину.

Однак Болгарія і так уже сильно знизила свою залежність від РФ, оскільки завдяки магістральному газопроводу TAP із 2021 року одержує азербайджанський газ, який іде через Туреччину, а завдяки інтерконектору (з'єднувальному газопроводу) IGB, який запрацював у жовтні 2022 року, отримала змогу не лише істотно збільшити постачання з Азербайджану, а й імпортувати ще й скраплений газ через Грецію.

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Поставки з Neptun Deep замінять український транзит?

Окрім того, через Угорщину Румунія могла б у майбутньому постачати значні обсяги і в Австрію. Поки що OMV закуповує газ головним чином у Росії й отримує його транзитом через Україну. Однак 31 травня колишній глава цього концерну Ґергард Ройсс (Gerhard Roiss) заявив в інтерв'ю австрійському телебаченню, що чинний російсько-український транзитний договір після закінчення його терміну наприкінці 2024 року не буде продовжено. При цьому топменеджер, який керував OMV до 2015 року, а останнім часом за дорученням міністерства енергетики Австрії брав участь у розробленні концепції відходу від російського газу, послався на розмову з неназваним заступником міністра енергетики України.

Наступного ж дня міністерка енергетики Австрії Леоноре Ґевессер (Leonore Gewesser) закликала прискорити відмову від російського газу, заявивши, що "настав час вживати заходів". За її словами, "бездіяльність стала небезпекою для нашої країни". І ось тепер, через три тижні, концерн OMV, найбільшим акціонером якого з часткою в 31,5 відсотка є австрійська держава, дав старт проєкту Neptun Deep.

Причому буквально напередодні нідерландська влада оголосила, що після шести десятиліть експлуатації найбільшого в Євросоюзі газового родовища Groningen остаточно припинить тут видобуток 1 жовтня 2023 року, оскільки він призвів до численних землетрусів у навколишніх населених пунктах. Таким чином Нідерланди фактично відкрили Румунії шлях до лідерства серед виробників газу в ЄС.

Щоправда, родовище в Чорному морі буде введено в експлуатацію 2027 року, а Австрія може залишитися без російського газу, що надходить транзитом через Україну, з 2025 року. Водночас OMV уклала довгострокові контракти з "Газпромом" до 2040 року. Певні обсяги могли б піти в майбутньому з Росії "Турецьким" і "Балканським" потоками через Угорщину, але загалом ситуація важкопередбачувана.

Утім, як проміжне рішення альпійська республіка матиме можливість протягом двох років до початку гіпотетичних поставок румунського газу посилено закуповувати скраплений газ через СПГ-термінали в Німеччині. Принаймні інфраструктура для доставки великих обсягів спочатку німецькою, а потім чеською територією є. Це насамперед газопроводи, прокладені свого часу як продовження на суходолі "Північного потоку" і "Північного потоку-2".