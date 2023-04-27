Польща: сланцевий газ вирішить проблеми енергодефіциту ЄС?

На даний час у Європі не ведеться видобуток сланцевого газу. Однак польські експерти в галузі енергетики стверджують, що його цілком можна використати для підвищення європейської енергобезпеки.

Війна РФ проти України повернула у фокус європейської дискусії про енергетичну безпеку вугілля та атомну енергію. Слідом за цим польські експерти в галузі енергетики поцікавилися: чому б не використовувати і сланцевий газ?

Запаси сланцевого газу

"Запаси достатні", - сказав DW експерт з енергетики з Фонду Казимира Пуласкі у Варшаві Пьотр Пшибило. "Польща потенційно все ще відкрита для його видобутку, а відродження планів щодо видобутку сланцевого газу є абсолютно виправданим", - упевнений експерт.

Видобуток сланцевого газу в США Фото: Brennan Linsley/AP Photo/picture alliance

Розвідка та видобуток запасів сланцевого газу в Європі не ведеться протягом останніх восьми років. Але оскільки завдяки сланцевій революції США тепер входять до числа найбільших світових експортерів газу, європейські лідери обговорюють, чи варто їхнім країнам змінювати свою політику і плани щодо використання сланцевого газу.

Згідно з дослідженням, проведеним у 2013 році Федеральним інститутом геонаук і природних ресурсів Німеччини (BGR), запаси сланцевого газу в Європі, які технічно можуть бути видобутими, оцінюють в 14 трильйонів кубометрів. Найбільші оцінені запаси сланцевого газу в регіоні мають Польща та Франція.

У свою чергу у дослідженні, заснованому на даних Управління енергетичної інформації США, вказується, що запаси сланцевого газу в Польщі становлять 4,2 трлн кубометрів, у Франції - 3,9 трлн кубометрів, у Румунії - 1,4 трлн кубометрів, у Данії - 900 мільярдів кубометрів, а в Німеччині запаси оцінюють у 500 мільярдів кубометрів.

"Близько 70 відсотків газу, що імпортується до Польщі зі США, - сланцевий газ. Навіть якщо буде видобуто лише малу частину від згаданих 4,2 трильйона кубометрів, це все одно виведе країну до вищої ліги виробників газу в регіоні і дозволить їй підвищити енергетичну безпеку Європи ", - сказав Пшибило.

Зростання цін на природний газ у поєднанні з тим, що його видобуток більш економічно виправданий, ніж постачання з інших країн, знову виставив на переднє тло можливість використання сланцевого газу.

"Аналіз потенціалу сланцевого газу в Польщі було проведено кілька років тому, і, наскільки я розумію, технічні ресурси значні. Але ресурси, що економічно видобуваються, на той час були суттєво обмежені, враховуючи ціни на газ", - каже варшавський юрист Роберт Зайдлер. "Ціни на газ зараз значно вищі, що потенційно дає змогу створити розумну бізнес-модель для видобутку сланцевого газу в Польщі", - сказав Зайдлер в інтерв'ю DW.

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Польща відклала сланцеву революцію

Початковий інтерес інвесторів до розробки сланцевих родовищ згас, зіткнувшись із сильним опором у суспільстві, податковими проблемами, затримками в регулюванні та низьким рівнем видобутку з кількох пробних свердловин. Компанії Exxon Mobil, Chevron та TotalEnergies відмовилися від проєктів у Польщі після того, як результати початкової розвідки виявилися невтішними.

Протести проти видобутку сланцевого газу в Німеччині Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

"Головна причина цього невдоволення криється не в геологічних умовах польських сланцевих родовищ, а у відсутності послідовної політики з боку коаліційних урядів Дональда Туска та Єви Копач", - упевнений Пшибило.

У серпні 2012 року в Польщі було видано 111 дозволів на розвідувальний видобуток сланцевого газу. Польська державна газова компанія PGNiG була одним із бенефіціарів, разом з іноземними компаніями. Перше буріння принесло позитивні результати, і в липні 2013 дочірня компанія американської ConocoPhillips вперше почала видобуток сланцевого газу поблизу Леборка. ConocoPhillips повідомила, що її підрозділ Lane Energy Poland інвестував у Польщу близько 220 мільйонів доларів США (196 мільйонів євро), пробуривши сім свердловин на трьох своїх західно-балтійських родовищах.

Але поступово іноземні компанії почали відмовлятися від подальшого видобутку газу. Станом на липень 2017 року існувало лише 20 концесій на видобуток сланцевого газу, але розвідка та розвідувальне буріння не проводилися. На сьогодні у Польщі пробурено лише 72 свердловини.

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Технології змінюють правила гри

Сланцевий газ видобувається за допомогою гідророзриву пласта (фрекінг) та горизонтального буріння, які критикують за шкоду, що завдається довкіллю внаслідок забруднення ґрунтових та поверхневих вод.

Танкер, що перевозить скраплений газ Фото: Michael Weber/Imagebroker/picture alliance

"Але технології покращилися, вартість буріння, яка була одним із ключових факторів відходу американських компаній, знизилася, плюс зростання цін на газ - все це змушує знову задуматися про сланцевий газ", - каже експерт зі сланцевого газу з Польщі Войцех Коск.

Інші не поділяють його оптимізму. Вони наголошують, що сланцевий газ у Польщі та інших країнах Європи буде не таким дешевим, як у США. Крім того, суспільний імідж цієї технології залишається дуже непривабливим через її негативний вплив на довкілля. Аналітики також вважають, що сланцевий газ не зможе вирішити поточну енергетичну кризу, оскільки для повної реалізації проєктів, які зараз розробляються, знадобляться роки.

"На мою думку, ми навряд чи повернемося до сланцевого газу у великих масштабах, - каже Зайдлер. - У разі розвитку більш досконалих технологій видобутку потенційно така можливість може бути, але я припускаю, що поступовий відхід від природного газу означатиме, що такі інвестиції не буде зроблено".