РФ може перекрити транзит газу через Україну з 2024 року

Київ і Москва навряд чи зможуть домовитися про подовження п'ятирічного контракту на транзит газу, укладеного 2019 року, заявив в інтерв'ю FT міністр енергетики України Герман Галущенко.

Росія може перекрити одну з останніх артерій, що постачають російський газ до Європи, до кінця 2024 року, коли спливе чинність контракту України з "Газпромом". Про це пише в четвер, 22 червня, британське ділове видання Financial Times, якому дав інтерв'ю міністр енергетики України Герман Галущенко.

Шанси на те, що Київ і Москва домовляться про подовження п'ятирічного контракту щодо транзиту газу, укладеного в 2019 році, мізерні, зазначив міністр.

Відповідаючи на запитання, чи буде Україна готова переглянути угоду з Москвою після торішнього вторгнення, Галущенко сказав: "Справді не уявляю, як це може бути на двосторонній основі". Урядовець також додав, що Україна готується до скорочення постачань.

Європа в очікуванні життя без російського газу

Міністр енергетики України також припустив, що Європа буде відносно готова до подальшого зниження постачань газу з РФ, оскільки їй вже доводилося пристосовуватися до подібних скорочень у минулому, зменшивши попит і перейшовши на альтернативні джерела імпорту, як-от скраплений природний газ (СПГ).

Торік європейські ціни на газ стрімко зросли на тлі погроз російського "Газпрому" скоротити постачання до Молдови, позаяк маршрут, який проходить через Україну, є фактично останнім функціонуючим російським прямим газовим коридором до Європи, нагадує Reuters.

Російський "Газпром" не відреагував на запит агенції про коментар щодо подальшої долі контракту.

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Європейський Союз інвестував значні кошти в імпорт СПГ і ухвалив нормативно-правові акти, спрямовані на збільшення обсягів його зберігання, щоб запобігти будь-якому дефіциту після того, як постачання російського газу до Європи скоротилися внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, раніше міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) застерігав, що Німеччина може бути змушена згорнути або навіть відключити промислові потужності, якщо угода щодо транзиту російського газу через територію України не буде подовжена після закінчення строку її дії 31 грудня 2024 року.

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