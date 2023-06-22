  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
ЕкономікаЄвропа

РФ може перекрити транзит газу через Україну з 2024 року

Ольга Журавльова
44 хв. тому

Київ і Москва навряд чи зможуть домовитися про подовження п'ятирічного контракту на транзит газу, укладеного 2019 року, заявив в інтерв'ю FT міністр енергетики України Герман Галущенко.

https://p.dw.com/p/4SvM0
Українська ГТС
Українська ГТСФото: Sergey Dolzhenko/dpa/picture-alliance

Росія може перекрити одну з останніх артерій, що постачають російський газ до Європи, до кінця 2024 року, коли спливе чинність контракту України з "Газпромом". Про це пише в четвер, 22 червня, британське ділове видання Financial Times, якому дав інтерв'ю міністр енергетики України Герман Галущенко.

Шанси на те, що Київ і Москва домовляться про подовження п'ятирічного контракту щодо транзиту газу, укладеного в 2019 році, мізерні, зазначив міністр.

Відповідаючи на запитання, чи буде Україна готова переглянути угоду з Москвою після торішнього вторгнення, Галущенко сказав: "Справді не уявляю, як це може бути на двосторонній основі". Урядовець також додав, що Україна готується до скорочення постачань. 

Європа в очікуванні життя без російського газу

Міністр енергетики України також припустив, що Європа буде відносно готова до подальшого зниження постачань газу з РФ, оскільки їй вже доводилося пристосовуватися до подібних скорочень у минулому, зменшивши попит і перейшовши на альтернативні джерела імпорту, як-от скраплений природний газ (СПГ).

Торік європейські ціни на газ стрімко зросли на тлі погроз російського "Газпрому" скоротити постачання до Молдови, позаяк маршрут, який проходить через Україну, є фактично останнім функціонуючим російським прямим газовим коридором до Європи, нагадує Reuters.

Російський "Газпром" не відреагував на запит агенції про коментар щодо подальшої долі контракту.

Читайте також: Фінська компанія Gasum розірвала контракт з російським "Газпромом"

Європейський Союз інвестував значні кошти в імпорт СПГ  і ухвалив нормативно-правові акти, спрямовані на збільшення обсягів його зберігання, щоб запобігти будь-якому дефіциту після того, як постачання російського газу до Європи скоротилися внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, раніше міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) застерігав, що Німеччина може бути змушена згорнути або навіть відключити промислові потужності, якщо угода щодо транзиту російського газу через територію України не буде подовжена після закінчення строку її дії 31 грудня 2024 року. 

Читайте також: Як ФРН житиме без газу з Росії наступної зими і далі?

Деіндустріалізація в Німеччині

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.ft.com
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Окупована ЗАЕС (архівне фото)

Зеленський заявив про підготовку РФ теракту на ЗАЕС

Конфлікти15 хв. тому
1 стор. з 1
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Будівля МКС у Гаазі

Лукашенко підтримав депортацію українських дітей. Що далі?

Лукашенко підтримав депортацію українських дітей. Що далі?

Закон і право20 год. тому
Працівник знімає акумуляторні модулі з електромобіля під час переробки акумуляторів на заводі VW у Зальцгітері

Дефіцит на німецькому ринку праці: кого і де бракує?

Дефіцит на німецькому ринку праці: кого і де бракує?

Економіка21 год. тому
external

ЗСУ про контрнаступ: "Побачите, що буде далі"

ЗСУ про контрнаступ: "Побачите, що буде далі"

Конфлікти22 год. тому03:15 хв.
Зруйнований будинок в Ірпені, березень 2022

Відновлення України: як залучити приватних інвесторів?

Відновлення України: як залучити приватних інвесторів?

Економіка21 червня 2023 р.
external

Скільки грошей на війну залишилося у Росії? Інтерв'ю DW

Скільки грошей на війну залишилося у Росії? Інтерв'ю DW

Економіка21 червня 2023 р.18:22 хв.
Паспорт вакцинації у Німеччині

Post-Vac-синдром після щеплення від COVID-19: що відомо?

Post-Vac-синдром після щеплення від COVID-19: що відомо?

Здоров'я21 червня 2023 р.
На головну сторінку