Розвідка: У Луганську підірвали "депутата ЛНР" Філіпоненка
Головне управління розвідки міністерства оборони України повідомила, що в окупованому Росією Луганськуу середу, 8 листопада, внаслідок української спецоперації загинув так званий депутат "Верховної ради ЛНР" від російської партії ЛДПР - Михайло Філіпоненко.
Автомобіль, у якому перебував Філіпоненко, о 08:40 вибухнув, він загинув на місці, повідомляє спецслужба. В ГУР заявляють, що цю операцію з ліквідації спецслужба реалізувала спільно з представниками руху опору.
"Він був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де військовополонені та цивільні заручники зазнавали нелюдських тортур. Сам Філіпоненко особисто жорстоко катував людей", - наголошується у повідомленні ГУР МО в Telegram.
Філіпоненко раніше обіймав посаду так званого міністра внутрішніх справ самопроголошеного утворення "ЛНР".
Загибель Філіпоненка від закладеної в автівку вибухівки підтвердив також зранку місцевим виданням син сепаратиста. Філіпоненко з 2014 року брав активну участь у сепаратистському русі у Луганську, був одним із провідних командирів в армії так званої "ЛНР". У вересні він був обраний до місцевого "парламенту" під час голосування, яке викликало широкий міжнародний осуд, нагадує Reuters.
Підриви бомб, спрямовані проти високопоставлених чиновників у анексованих Росією територіях, відбуваються регулярно після того, як РФ ввела десятки тисяч військових в Україну в лютому в лютому 2022 року.
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