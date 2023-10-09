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Розвідка розповіла про три спроби звільнити ЗАЕС

Ольга Журавльова
9 жовтня 2023 р.

Спецназ ГУР міноборони тричі намагався звільнити місто Енергодар і Запорізьку АЕС, але всі операції завершилися невдачею, розповів Кирило Буданов.

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Запорізька АЕС
Запорізька АЕСФото: Dmytro Smolyenko/imago images

У Головному управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України розповіли про спроби звільнити захоплену росіянами Запорізьку АЕС, яка з березня 2022 року окупована російськими силами.

Спецпризначенці тричі намагалися висадитися на лівий берег Дніпра, щоб створити плацдарм для визволення окупованого Енергодару та ЗАЕС, повідомляє NV  з посиланням на інтерв'ю з керівником української розвідки Кирилом Будановим та його підлеглими.

Уперше таку спробу бійці ГУР здійснили у серпні 2022 року. Вони перетнули тоді ще повноводне Каховське водосховище на швидкохідних човнах в районі Енергодару. У результаті військовим довелося відступити через нестачу артилерійської підтримки.

Потім спецпризначенці ГУР ще двічі намагалися висадитися на лівому березі, а в останній із цих спроб брали участь кілька сотень людей, але досягти успіху, за словами Буданова, не вдалося через "управлінські та виконавчі недоліки".

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"Як ГУР від висадки до висадки набирався досвіду, так і росіяни в цьому районі ставали дедалі більш підготовленими. І в момент третьої десантної операції вони підвели до самого берега важку військову техніку, включно з танками", - йдеться у матеріалі.

За словами Буданова, навички, отримані у "енергодарській операції", стали у нагоді українським спецпризначенцям під час висадки у Криму в серпні 2023 року.

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