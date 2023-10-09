Розвідка розповіла про три спроби звільнити ЗАЕС

У Головному управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України розповіли про спроби звільнити захоплену росіянами Запорізьку АЕС, яка з березня 2022 року окупована російськими силами.

Спецпризначенці тричі намагалися висадитися на лівий берег Дніпра, щоб створити плацдарм для визволення окупованого Енергодару та ЗАЕС, повідомляє NV з посиланням на інтерв'ю з керівником української розвідки Кирилом Будановим та його підлеглими.

Уперше таку спробу бійці ГУР здійснили у серпні 2022 року. Вони перетнули тоді ще повноводне Каховське водосховище на швидкохідних човнах в районі Енергодару. У результаті військовим довелося відступити через нестачу артилерійської підтримки.

Потім спецпризначенці ГУР ще двічі намагалися висадитися на лівому березі, а в останній із цих спроб брали участь кілька сотень людей, але досягти успіху, за словами Буданова, не вдалося через "управлінські та виконавчі недоліки".

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"Як ГУР від висадки до висадки набирався досвіду, так і росіяни в цьому районі ставали дедалі більш підготовленими. І в момент третьої десантної операції вони підвели до самого берега важку військову техніку, включно з танками", - йдеться у матеріалі.

За словами Буданова, навички, отримані у "енергодарській операції", стали у нагоді українським спецпризначенцям під час висадки у Криму в серпні 2023 року.