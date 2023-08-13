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Росія вогнем зупинила суховантаж, який прямував у Ізмаїл

Роман Губа
2 год. тому

Міністерство оборони РФ заявило про примусову зупинку у Чорному морі судна, яке прямувало до українського порту.

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Російський військовий корабель у окупованому Севастополі
Російський військовий корабель у окупованому СевастополіФото: YAY Images/IMAGO

Російський патрульний корабель "Василь Биков" у неділю, 13 серпня, примусово зупинив суховантаж "Сукра Окан", який прямував до порту Ізмаїл під прапором Палау. Як заявили у міноборони РФ, корабель нібито проігнорував вимогу до зупинки та огляду, через що  був "відкритий попереджувальний вогонь з автоматичної стрілецької зброї". Згодом для огляду суховантажу був піднятий гелікоптер "Ка-29" з військовими.

Як повідомляє російське міноборони, після огляду корабель продовжив свій шлях до Ізмаїлу.

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Київ оголосив про створення гуманітарного коридору у морі

10 серпня  Київ заявив, що в Чорному морі запрацював тимчасовий коридор. Його і подібні маршрути першочергово використовуватимуть для того, аби забезпечити можливість цивільним суднам вийти з українських портів.

"Коридор буде дуже прозорим, ми розмістимо камери на кораблях, буде трансляція, щоб показати, що це суто гуманітарна місія і що вона не має військової мети", - сказав речник Військово-морських сил Збройних сил України Олег Чалик. Водночас він не повідомив, чи був початок роботи коридору узгоджений через посередників з Росією.

Застереження саме щодо можливих дій РФ висловив агенції представник одного з німецьких зернотрейдерів. За його словами, потрібно більше інформації про роботу цього коридору, "оскільки він не може працювати, якщо Росія не дасть конкретних зобов'язань не атакувати кораблі".

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