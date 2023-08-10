Київ оголосив про створення гуманітарного коридору у морі

В Чорному морі запрацював тимчасовий коридор. Його і подібні маршрути першочергово використовуватимуть для того, аби забезпечити можливість цивільним суднам вийти з українських портів.

У Чорному морі у четвер, 10 серпня, запрацював тимчасовий гуманітарний коридор. Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Олег Чалик у коментарі агенції Reuters.

"Коридор буде дуже прозорим, ми розмістимо камери на кораблях, буде трансляція, щоб показати, що це суто гуманітарна місія і що вона не має військової мети", - сказав він. Втім, Чалик не повідомив, чи було початок роботи коридору узгоджено з Росією.

Застереження саме щодо дій РФ висловив агенції представник німецького зернотрейдера. За його словами, потрібно більше інформації про роботу цього коридора, "оскільки він не може працювати, якщо Росія не дасть конкретних зобов'язань не атакувати кораблі".

ВМС ЗСУ попередили, що військова загроза з боку РФ зберігається

Перед цим про оголошення нових тимчасових маршрутів руху цивільних суден до та з чорноморських морських портів України повідомлялося на сторінці ВМС ЗСУ у Facebook. Ці маршрути в першу чергу використовуватимуться, аби забезпечити можливість виходу для цивільних суден, що перебувають в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" ще з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Раніше дані маршрути вже були запропоновані Україною у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада Міжнародної морської організації визнала право України на вільне торговельне судноплавство, яке гарантовано міжнародним морським правом", - йдеться у повідомленні.

В ВМС ЗСУ наголошують, що Міжнародна морська організація закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій та припинити загрози торгівельному судноплавству в Чорному морі. Втім, у повідомленні також зазначається, що воєнна загроза та мінна небезпека з боку РФ на цих маршрутах зберігається.

До проходу маршрутами допускатимуться судна, власники або капітани яких офіційно підтвердили готовність до плавання в таких умовах, наголошується у повідомленні ВМС ЗСУ.

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Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту "Одеса" 16 липня, нагадують у ВМС ЗСУ. Після того, як Росія вийшла із "зернової угоди", що уможливлювала експорт аграрної продукції морським шляхом, війська РФ завдали низки ударів по портовій інфраструктурі України. Світові лідери, в тому числі країн Африки, закликали Росію припинити шантаж продовольством та не перешкоджати експорту української агропродукції.

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