РФ захопила 4,5 кв. км території навколо Авдіївки - ISW

Російські війська з 10 жовтня перейшли в тривалий наступ навколо Авдіївки і захопили 4,5 кв. км території, йдеться в огляді ISW.

Російські війська, ймовірно, розпочали значні та тривалі наступальні дії з використанням бронетанкових штурмових груп, вертольотів і артилерії навколо Авдіївки, що на Донеччині, з 10 жовтня. Про це йдеться в огляді Інституту вивчення війни (ISW) за четвер, 12 жовтня.

В ISW вказують, що посилене використання російськими військами бронетехніки та авіації разом з постійними та одночасними наземними атаками вказує на те, що вони здійснюють наступальні зусилля, більш значні за масштабом і цілями, ніж ті, які описували аналітики раніше. Зокрема, раніше в ISW оцінювали російські атаки навколо Авдіївки як такі, що є локальними зусиллями, спрямованими виключно на стримування українських сил. Втім, аналітики наразі не готові оцінити точні цілі та ймовірні результати російських зусиль на Авдіївському напрямку.

Водночас у огляді зазначається, що наразі російські війська не забезпечили жодного значного прориву під Авдіївкою і навряд чи зможуть негайно "відрізати" українські сили в місті. За оцінками ISW, з 10 жовтня російські сили захопили 4,52 кв. км території з різних напрямків навколо Авдіївки.

Війська РФ зазнають значних втрат в техніці

За період активнішого наступу біля Авдіївки війська РФ, ймовірно, втратили бронетехніку у кількості щонайменше батальйонної тактичної групи (БТГ), пишуть аналітики, посилаючись, зокрема, на доступні їм відеозаписи. Так, на відео, опублікованому 11 жовтня, ймовірно видно, як російська бронетехніка в колоні під Авдіївкою падає у водойму, а на відео з геолокацією, опублікованих 11 і 12 жовтня, зафіксовано як українські сили завдають ударів по російських колонах техніки навколо міста, зазначають в ISW.

"Ці кадри вказують на те, що російські бронетанкові війська, імовірно, не застосовують уроки, отримані під час попередніх наступальних операцій під Вугледаром у лютому 2023 року або навколо Києва в березні 2022 року, коли українські війська знищили колону російської бронетехніки, що безладно просувалася вперед", - зазначають аналітики.

Водночас ЗСУ завдають відносно значних втрат і погіршують матеріально-технічне забезпечення Росії поблизу Авдіївки, що, ймовірно, уповільнює темпи просування росіян, йдеться у звіті.

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Також аналітики ISW доходять висновку, що в російському інформаційному просторі, ймовірно, перебільшена ступінь російських успіхів на Авдіївському фронті. На їхню думку, така тенденція зберігатиметься надалі, незважаючи на військові невдачі або повільний темп просування сил РФ.

Між тим, Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні повідомив, що Сили оборони відбили понад 20 атак військ РФ в районах населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. За його даними, протягом доби Авдіївка опинялася також під авіаударами.