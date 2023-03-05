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ЗСУ біля Бахмута 4 березня
ЗСУ біля Бахмута 4 березняФото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Війська РФ найближчим часом не зможуть оточити Бахмут - ISW

Степан Смишляєв
2 год. тому

Українські війська досі мають можливості як відступити з Бахмута, так і утримувати свої позиції. Оточити місто росіянам не вдається, зауважують в ISW. У ЗСУ наголошують, що в місті проходять планові ротації підрозділів.

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Попри досягнення позиційної переваги на окремих ділянках в районі Бахмута Донецької області, російські війська, швидше за все, не зможуть оточити місто найближчим часом і досі не змусили відступити українські підрозділи, йдеться у щоденному аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому в неділю, 5 березня.

Аналітики зауважують, що російським військам також не вдасться взяти місто фронтальними штурмами. Однак вони, ймовірно, змогли просунутися близько до критично важливих наземних ліній зв'язку з північного сходу, щоби загрожувати українським шляхам відходу.

В ISW вважають, що мета маневрів, які проводять війська РФ, "полягає в тому, щоби змусити противника залишити підготовлені оборонні позиції", а не оточити українські підрозділи. "Можливо, росіяни мали намір оточити українські сили в Бахмуті, але українське командування дало зрозуміти, що швидше відступить, ніж ризикне потраплянням в оточення", - йдеться в огляді.

Аналітики також  вважають, що за необхідності українські війська "все ще зможуть утримати свої позиції в Бахмуті".

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ЗСУ: В Бахмуті відбуваються планові ротації

Коментуючи американському телеканалу CNN інформацію щодо ймовірного відступу Збройних сил України з Бахмута, речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що в місті йдуть планові ротації підрозділів. "Масового відведення українських військ теж немає", - зауважив він.

Череватий додав, що бої зараз точаться переважно на підступах до Бахмута, а не в самому населеному пункті. "Місто контролюють українські сили: ЗСУ, Державна прикордонна служба та Національна гвардія", - підкреслив речник.

За його словами, протягом 4 березня внаслідок боїв загинули понад 150 російських військових, отримали поранення - понад 230, щонайменше троє потрапили в полон.

Напередодні Череватий запевнив, що Сили оборони України мають досвід, аби перебудовувати оборону й надалі чинити опір у Бахмуті.

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Топтема

ЗСУ біля Бахмута 4 березня

Війська РФ найближчим часом не зможуть оточити Бахмут - ISW

Конфлікти2 год. тому
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