Російського дипломата знайшли мертвим біля посольства РФ у Берліні

Біля будівлі посольства Росії у Берліні знайдено тіло російського дипломата, повідомляє онлайн-видання Der Spiegel у п'ятницю, 5 листопада. Сам інцидент стався ще 19 жовтня. Чоловіка виявили співробітники берлінської поліції, які займалися охороною дипломатичного представництва.

Зважаючи на обставини смерті, чоловік, ймовірно, впав з одного з верхніх поверхів посольства, зазначає видання. Посольство РФ не погодилося на розтин тіла загиблого, назвавши інцидент "трагічною подією". Оскільки загиблий мав дипломатичний статус, тіло передали російській стороні без розтину. Обставини ймовірного падіння та причини смерті невідомі, наголосили співрозмовники Der Spiegel із структур безпеки.

Офіційний представник МЗС Німеччини Крістофер Бурґер (Christopher Burger) підтвердив агенції "Інтерфакс" факт загибелі співробітника посольства Росії у Берліні. У той же час він пояснив, що не може повідомити подробиці інциденту через положення про захист персональних даних та інформації.

Загиблий, ймовірно, є сином генерал-лейтенанта ФСБ

Загиблий обіймав посаду другого секретаря посольства з літа 2019 року. Проте німецькі служби безпеки підозрювали, що він був прихованим агентом Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ), зауважує Der Spiegel. Ймовірно, чоловік був родичем високопоставленого співробітника Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом (підрозділ ФСБ), яка, серед іншого, відповідає за боротьбу проти "внутрішніх політичних загроз". Західні спецслужби пов'язують її із вбивством колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі у Берліні.

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Видання Bellingcat і The Insider, які займаються журналістськими розслідуваннями, стверджують, що загиблим є Кирило Жало, син начальника Управління із захисту конституційного ладу ФСБ генерал-лейтенанта Олексія Жало. База реєстрації автомобілів підтверджує, що обоє чоловіків були зареєстровані за однією адресою і в Москві, і раніше - в Ростові-на-Дону, зазначили розслідувачі. "Кешовані дані Google показують, що другого секретаря посольства Росії Кирила Жало було видалено з дипломатичного списку МЗС Німеччини в період з 1 по 4 листопада 2021 року", - повідомляють Bellingcat та The Insider.

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